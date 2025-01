La provincia como el "lugar natural de crecimiento" del turismo en Sevilla

El turismo creció el 10% en la provincia de Sevilla en un año donde también aumentaron las cifras de negocios en el sector y el número de empleos generados por esta industria.La mayoría de los visitantes son andaluces, después, con un 21% están los madrileños y en tercer lugar, barceloneses. "En Sevilla la capacidad de desarrollar el turismo está en la provincia y ya no tanto en la capital. Si huimos de una masificación en la la capital, que ya tenemos 3 millones de personas a las que tenemos que darle servicio en la capital y si tenemos un millón en la provincia, ahí es donde está la verdadera capacidad de crecimiento", explicó Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla.

La provincia apuesta por un turismo vede y de interior donde la sostenibilidad y las experiencias son muy importantes. De hecho, en la provincia este sector supone ya el 20% del Producto Interior Bruto de la provincia. En este sentido, Fernández anunció que va a trabajar por "encapsular la turismofobia". Esto no quiere decir que no existan los debates sonre "la convivencia con los pisos turísticos, la tasa, etc., pero esto lo tenemos que hacer diciéndole a todos los turistas que queremos que vengan a vernos, sin transmitirle esas inquietudes. Queremos convivir con el turista, ofrecerle lo mejor que tenemos, para que se sienta cómodo y nos siga eligiendo. Porque cada año tenemos que buscar a esas cuatro millones de personas que nos visitan".

El presidente de la Diputación aseguró que si hasta hace poco tiempo, los viajeros que llegaban a la provincia eran consecuencia del "efecto rebose de la capital", la tendencia actual es que la provincia tiene un turista con personalidad propia "pero también hay unos escenarios complementarios el turismo. Los viajeros pueden querer visitar Sevilla y después visitar Carmona o llegar a Osuna y quedarse un par de días en Sevilla viendo la Giralda el Alcázar o la Plaza de España".

Fernández explicó que este es un trabajo "de luces largas" y a largo plazo. "Si la ciudad tiene 700.000 habitantes y recibe tres millones de visitantes, la capacidad hotelera puede colapsar. Vamos a un turismo de calidad y para ello hay que gestionar un área metropolitana con capacidad hotelera, e incluso por la zona del aeropuerto por donde, por cierto, aunque está en La Rinconada, no pasan la mayoría de los visitantes de la provincia. "Eso ha provocado que haya personalidad propia en el turismo que nos llega y es una garantía de futuro brutal ". Es más, la mayoría del turismo que nos llega a los pueblos no pasan por el aeropuerto". En la provincia es posible un turismo "de calma," es una garantía de futuro brutal.Actualmente el turismo de lujo está proliferando por el área metropolitana y la zona del Aljarafe.

Además, el turista que llega a la capital puede perfefctamente hospedarse en la provincia. "Nosotros tenemos que intentar que el aeropuerto de Sevilla tenga más rutas internacionales. Hasta ahora, los turistas asiáticos o estadounidenses cuando llagan a Sevilla vienen desde otros aeropuertos. Entiendo que las compañías tienen que buscar el equilibrio y la rentabilidad. Peroel turismo también tiene que ser sociológico Sevilla tiene que estar abierta para que la gente de cualquier capacidad económicapueda tener un espacio para visitarnos. Claro que quiero que la gente venga y gaste recursos, pero no le vayamos a dar un carácter de turismo elitista", afirmó

Fernández planteó un tercer concepto del turismo, que es el autoturismo. "Hay dos millones de personas en Sevilla, 700.000 en la capital y un 1.300.000 en la provincia a los que también le podemos pedir que conozcan la tierra donde viven"