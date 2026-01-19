ACCIDENTE
Última hora del descarrilamiento mortal en Adamuz | Óscar Puente: "La cifra de fallecidos no es definitiva"

El alcalde de Sevilla suspende el acto del martes en Fitur por la tragedia de Adamuz

Última hora del accidente de Adamuz en directo

Sanz afirma "estar muy pendiente de los acontecimientos tras la catástrofe"

Las fotos de la situación en Adamuz tras el descarrilamiento de los trenes
Las fotos de la situación en Adamuz tras el descarrilamiento de los trenes / Antonio Pizarro

19 de enero 2026 - 11:21

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado a través de la red social X la suspensión de los actos previstos para el martes 20 de enero por la noche como presentación del programa que la ciudad lleva a la Feria Internacional de Turismo de Madrid.

José Luis Sanz ha asegurados que sigue "muy pendiente de los acontecimientos tras la catástrofe del accidente de los trenes en la provincia de Córdoba y acompañamos en su dolor a los familiares de los fallecidos".

