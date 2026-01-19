El alcalde de Sevilla suspende el acto del martes en Fitur por la tragedia de Adamuz

Las fotos de la situación en Adamuz tras el descarrilamiento de los trenes

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado a través de la red social X la suspensión de los actos previstos para el martes 20 de enero por la noche como presentación del programa que la ciudad lleva a la Feria Internacional de Turismo de Madrid.

José Luis Sanz ha asegurados que sigue "muy pendiente de los acontecimientos tras la catástrofe del accidente de los trenes en la provincia de Córdoba y acompañamos en su dolor a los familiares de los fallecidos".