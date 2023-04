Los principales puestos de la Guardia Civil de Sevilla ya tienen cita previa

Los principales puestos de la Guardia Civil en la demarcación de la Comandancia de Sevilla cuentan ya con el sistema de cita previa para interponer una denuncia penal o administrativa o realizar cualquier trámite no urgente, según informó este jueves la Subdelegación del Gobierno.

El servicio, que comenzó a instaurarse en octubre de 2021 en seis puestos de las comandancias de Madrid, Alicante y Almería es, uno de los instrumentos de transformación digital incorporados en las administraciones públicas que permite satisfacer las demandas de una sociedad cada vez más modernizada, como recordó la subdelegada del Gobierno en funciones en Sevilla, Isabel Mayo.

El servicio de cita previa en las oficinas de atención ciudadana permite reservar desde la web oficial (www.guardiacivil.es) un turno de atención personal en las oficinas de la Guardia Civil de las unidades en la que se encuentra implantado, bien para la presentación de denuncias o para la realización de cualquier otro trámite no urgente de los que se pueden realizar en un puesto.

Entre las finalidades que persigue esta medida está garantizar la previsibilidad y certidumbre del ciudadano para conocer cuándo y en qué momento va a ser atendido, evitando de esta manera posibles demoras, y ofrecer a las personas una mejor atención, al poner a si disposición a un agente especializado a su necesidad específica durante el tiempo necesario.

Este servicio no está recomendado en los casos en los que no es conveniente posponer una denuncia, como sería el de los delitos en los que se haya empleado violencia o intimidación; cuando exista un autor que pueda ser reconocido por la víctima o los testigos; la desaparición de personas; cuando la víctima del delito sea menor de edad no emancipado o persona con discapacidad; si el delito se está cometiendo o se acaba de cometer; o se ha producido en inmuebles con escalo, fractura de ventanas, puertas, paredes, etc., así como cuando se trate de hechos que requieran de la propia presencia de agentes en el escenario de los hechos.

En concreto, los principales Puestos de la Guardia Civil en la provincia de Sevilla en los que se puede solicitar cita previa para interponer denuncia penal o administrativa o realizar cualquier trámite no urgente son los de de Carmona, Gines, La Rinconada, Lebrija, Lora del Río, Los Alcores, Los Palacios, Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache y Utrera.

La cita previa es uno de los instrumentos de transformación digital que permite al ciudadano reservar su turno de atención personal en las Oficinas de la Administración Pública y que se enmarca dentro del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de modernización de las Administraciones Públicas. Su objetivo es el de mejorar la accesibilidad de los servicios públicos a los ciudadanos con todas las garantías para la protección de los datos personales, superar las brechas digitales sociales y territoriales e impulsar la eficiencia de las administraciones públicas.

El de la cita previa para denuncias y trámites no urgentes, se une a otros dos modernos sistemas que facilitan las relaciones de atención a la ciudadanía y que pueden encontrarse en la web www.guardiacivil.es. Se trata de la denuncia electrónica (e-denuncia) y la cita previa de las intervenciones de armas y explosivos.