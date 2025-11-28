Proyecto de Recuperación de los Molinos del Ciudadeja y Experiencia Destilería Gin Puerto de Indias, Premios Turismo Industrial de la Provincia de Sevilla en su XI edición

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, hizo entrega el pasado miércoles de los Premios “Turismo Industrial Provincia de Sevilla” en su XI edición, en un acto celebrado en las instalaciones de Forja Lebrija, empresa galardonada el pasado año en la modalidad de ‘Industria Viva’.

En esta ocasión, los premios recayeron en el Centro de Visitantes y Experiencia Destilería Gin Puerto de Indias (Carmona), en la categoría ‘Industria Viva’, y en el Proyecto de Recuperación de los Molinos del Ciudadeja (Las Navas de la Concepción), distinguido en la modalidad ‘Patrimonio Industrial’. Además de los galardones, ambas entidades participarán en la acción especial de promoción de Turismo Industrial que Prodetur desarrollará en FITUR 2026, según establecen las bases de esta edición 2025 de las distinciones.

El acto estuvo presidido por el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, acompañado por el alcalde del municipio, José Barroso, y la presidenta de la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, Inés Durán, y contó con la asistencia de representantes institucionales, profesionales del sector turístico e industrial.

Valor estratégico del turismo industrial

Rodríguez Hans destacó que el turismo industrial “explica quiénes somos y cómo se ha construido nuestro tejido económico a lo largo de generaciones”, subrayando que esta modalidad turística “genera empleo, dinamiza las economías locales y refuerza la identidad de nuestros municipios”.

Asimismo, el vicepresidente de Prodetur recordó que la provincia cuenta con una red consolidada de empresas y espacios de Turismo Industrial, y renovó el compromiso de Prodetur y la Diputación de Sevilla “para seguir impulsando iniciativas que combinen autenticidad, innovación y sostenibilidad, situando a Sevilla como referente en turismo experiencial”.

Visita previa a empresas lebrijanas

Previo al acto de entrega de premios, los asistentes participaron en un programa de visitas organizado por Prodetur para poner en valor la riqueza artesanal e industrial de Lebrija.

La primera parada tuvo lugar en Carruajes Romero, empresa artesana especializada en la fabricación y restauración de carruajes y elementos tradicionales, donde los participantes pudieron conocer sus procesos de elaboración y la exposición de piezas.

A continuación, el grupo se trasladó a Cerámica Artística Lebrijana, cooperativa fundada en 1985 y dedicada a la cerámica pintada a mano y a la azulejería tradicional. Allí se mostró el proceso productivo completo, desde la preparación de la materia prima hasta la pieza final.

Estas visitas ofrecieron una visión directa del valor del tejido productivo de Lebrija y de su contribución al turismo industrial del territorio.

Las iniciativas premiadas:

‘Industria Viva’: Centro de Visitantes y Experiencia Destilería Gin Puerto de Indias, en Carmona

El jurado valoró la antigüedad y tradición de esta destilería fundada en 1880; su transformación en un espacio turístico innovador que integra patrimonio, tecnologías interactivas y talleres prácticos; la adaptabilidad de su oferta a distintos perfiles de visitantes; la apuesta por la accesibilidad y la sostenibilidad; su integración en redes turísticas nacionales; y su impacto económico y social en el territorio.

La candidatura fue considerada un ejemplo de excelencia que combina tradición, innovación y sostenibilidad.

‘Patrimonio Industrial’: Proyecto de Recuperación de los Molinos del Ciudadeja, de Las Navas de la Concepción

El jurado destacó la restauración integral de tres molinos hidráulicos del siglo XVI con técnicas tradicionales; la calidad de la interpretación histórica y técnica; la incorporación de accesibilidad universal, incluida una ruta sensorial para personas con discapacidad visual; la sostenibilidad ambiental; el uso de herramientas digitales y realidad aumentada; la implicación comunitaria; y su capacidad para diversificar la oferta turística vinculándola al senderismo, la gastronomía y actividades culturales.

“Con la entrega de estos galardones, la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, reafirma su compromiso con un modelo turístico que une producción, historia y experiencia directa con el visitante, contribuyendo al dinamismo de la economía local y a la valorización del patrimonio industrial de la provincia”, afirmó el vicepresidente de la sociedad provincial.