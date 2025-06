El PSOE denuncia el desmantelamiento encubierto del servicio de mamografías del Hospital de Constantina

El PSOE de la Sierra Morena, alcaldes y portavoces de los 10 municipios de la comarca, han denunciado el nuevo revés de la Junta a la sanidad pública, ahora con el cierre de la agenda para mamografías para revisiones y screening de cáncer de mamá en el HAR Sierra Norte en Constantina. Cerca de 3.000 mujeres entran en el screening del cáncer de mama cada año (datos del INE) que, a partir de ahora, tendrán que desplazarse hasta La Rinconada.

Lo que presentan como una reorganización temporal, no es más que un cierre encubierto. De hecho, se cierra la agenda hasta final de año, y mucho nos tememos que no se volverá a abrir. Dadas las peculiaridades de conexiones y movilidad en nuestra zona, se está poniendo en riesgo la salud de muchas mujeres, han alertado los dirigentes socialistas comarcales quienes recalcan que se trata de una decisión política, no técnica.

Es por ello que han exigido a la Junta que dé marcha atrás "en este desmantelamiento progresivo de servicios públicos esenciales, que está condenando a la Sierra Morena sevillana. Así lo constatamos de la mano de diversos colectivos, ciudadanía y profesionales hace dos semanas en las jornadas celebradas en Constantina donde abordamos la problemática de la sanidad y la dependencia en la zona, y planteamos soluciones de cara a futuro", indican en el comunicado.