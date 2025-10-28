La Puebla del Río acogerá la XXIII edición del tradicional Concurso de Recetas Caseras de Arroz

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur-Turismo de la Provincia, y su marca para la promoción de los productos agroalimentarios locales ‘Sabores de la Provincia de Sevilla’ convoca la XXIII edición del tradicional Concurso de Recetas Caseras de Arroz que este año tendrá lugar en el municipio de La Puebla del Río, el sábado 8 de noviembre, y en el que podrán competir un máximo de 20 participantes.

Los interesados en participar en este concurso deben formar parte de los municipios que componen la Ruta del Arroz que está integrada por Aznalcázar, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, Isla Mayor, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Palacios y Villafranca, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache y Utrera. El certamen está abierto a cualquier persona a título individual, mayor de 18 años y nunca en representación de un restaurante.

El objetivo de este concurso de cocina es poner en valor la gastronomía tradicional de los municipios marismeños sevillanos, a través de la promoción de recetas caseras de arroz, como elemento central. Una vez celebrado el concurso, se fomentará la incorporación de las recetas ganadoras a las cartas de los establecimientos de la comarca Guadalquivir-Doñana, adheridos a la marca Sabores de la Provincia de Sevilla.

Según establecen las bases, publicadas en la web de Prodetur, las recetas deben tener como base principal el arroz en cualquiera de sus modalidades (nunca como guarnición).

Cartel

Los participantes, que competirán por uno de los cinco premios que ofrece el certamen, de entre 200 y 600 euros, dispondrán de elementos básicos para la elaboración del plato, como bombona de butano, serpentín, los aceites de oliva virgen extra de ‘Sabores de la Provincia de Sevilla’, arroz de grano redondo y agua. El resto de ingredientes e instrumentos necesarios para la realización de las recetas serán aportados por los candidatos.

El jurado, compuesto porpersonas de diferentes perfiles, especializados en la gastronomía y otros sectores que puedan resultar de especial relevancia para el concurso, valorará que la receta sea casera y siguiendo métodos tradicionales, así como el sabor aroma, grado de cocción del cereal y la presentación. El fallo del jurado y la entrega de premios tendrá lugar en el mismo evento, una vez finalizada la prueba.

El plazo de inscripción para este tradicional concurso gastronómico finalizará el lunes 3 de noviembre de 2025, a las 12:00 horas.