Estos son los pueblos de Sevilla con los ingresos familiares más altos y más bajos

El nivel de vida en la provincia de Sevilla resulta muy dispar. La economía familiar del área metropolitana sigue estando muy por encima de las que pertenecen a las comarcas más alejadas de la capital. Una realidad que cada año constata el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el atlas de distribución de renta de los hogares. En dicho informe hay hasta 12 municipios donde los ingresos domésticos superan los 30.000 euros anuales, mientras que en otros 15 apenas se llegan a los 22.000. Datos, no obstante, que deben ponderarse siempre respecto al tipo de población y trabajos que desempeñan los habitantes de estas localidades.

La renta del hogar supone la media de ingresos por núcleo familiar. Según este concepto, y teniendo en cuenta la información del INE, el municipio sevillano donde las familias más dinero perciben al año es Espartinas, con 42.620 euros. Este municipio del Aljarafe cuenta (con datos de 2022) con más de 16.400 habitantes. En las últimas décadas se ha convertido en un pueblo dormitorio, debido a su cercanía con la capital (a menos de 13 kilómetros). Y atención también a la edad media de su población: 38 años. Una media bastante joven.

Espartinas se sitúa por delante de Tomares, que ha sido durante años el pueblo de Andalucía con la renta per cápita más alta, superando a los de la Costa del Sol. Esta localidad de la primera corona del Aljarafe es el segundo en renta por hogar. Las familias que en él residen acumulan al año unos ingresos de 42.415 euros. Su población es mayor que la de Espartinas, supera los 25.000 habitantes en una extensión de poco más de cinco kilómetros cuadrados. Fue el municipio gobernado hasta hace pocos años por el ahora alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Se le llegó a considerar el fortín del PP, al resistir las continuas embestidas electorales de los socialistas en la provincia de Sevilla.

La tercera localidad con la renta por hogar más alta se sitúa bastante cerca de las dos anteriores. Se trata de Gines, con una media de ingresos familiares de 39.178 euros. Su superficie no llega ni a los tres kilómetros cuadrados, donde residen 13.500 vecinos. Es un municipio situado prácticamente a ras de la A-49. La edad media de sus habitantes es un poco mayor que la de Espartinas, 41 años.

Completan la lista de los municipios con rentas familiares por encima de los 30.000 euros Castilleja de Guzmán, con 38.999 euros al año; Mairena del Aljarafe (38.336 euros); Palomares del Río (37.761); Valencina de la Concepción (36.575); Salteras (33.545); Sevilla capital (33.543); Dos Hermanas (32.863); Bollullos de la Mitación (32.693) y Castilleja de la Cuesta (30.094). Se trata, por tanto, en su mayoría de localidades del Aljarafe.

La diferencia por distritos

En la capital hispalense ha de tenerse en cuenta las importantes diferencias en la renta familiar por distritos, que dibujan, de este modo, el mapa socioeconómico de la ciudad. Los ingresos más elevados se registran en el distrito 11, correspondiente a Los Remedios, con 49.483 euros anuales. Le sigue Nervión, con 46.398 euros por hogar; Casco Antiguo (39.943); Palmera-Bellavista (39.820); Triana (35.837); Sur (35.113); San Pablo-Santa Justa (34.803); Este-Alcosa-Torreblanca (31.856); Norte (27.892); Macarena (26.814) y Cerro-Amate (23.045).

La radiografía socioeconómica de la capital se evidencia con estos datos. Los hogares de Los Remedios y Nervión disponen de un nivel de vida mucho más alto que el de las familias que residen en el Distrito Macarena, donde en varios núcleos existe una importante concentración de inmigrantes; y en Cerro-Amate, con barrios que siguen integrando el sonrojante ranking de las zonas más pobres de España. La diferencia entre los primeros y los últimos es de casi 26.500 euros al año. También hay barrios como el Polígono Sur que, pese a tener un nivel de ingresos domésticos bastante bajo, queda eclipsado al integrarse en una demarcación que suma El Porvenir y Bami.

Al final de la tabla

Respecto a los municipios con menor renta familiar de la provincia, la lista la encabeza San Nicolás del Puerto, un pueblo de la Sierra Norte (ahora denominada Sierra Morena de Sevilla) donde los hogares perciben al año 19.976 euros. El término municipal de esta localidad, a diferencia de las mencionadas al principio, tiene una extensión de 45 kilómetros cuadrados. En ellos sólo habitan unas 600 personas, con una media de edad de 46 años.

El segundo pueblo con la renta familiar más baja es El Palmar de Troya, con 20.046 euros (en la comarca del Bajo Guadalquivir), seguido de Badolatosa, en la Sierra Sur y con 20.557 euros; Coripe (20.588), Isla Mayor (20.627); Almadén de la Plata (21.167); Guadalcanal (21.314); Montellano (21.323); El Saucejo (21.375); Martín de la Jara (21.425); Castilblanco de los Arroyos (21.458); Villanueva del Río (21.672); El Pedroso (21.684); El Madroño (21.699); y El Real de la Jara (21.775).

La diferencia, por tanto, entre los ingresos de un hogar en Espartinas y otro de San Nicolás del Puerto llega a los 22.644 euros anuales, una "distancia" menor que la existente entre las rentas familiares de los distritos de la capital.

Los factores a ponderar

En la comparativa dentro de la provincia deben tenerse en cuenta varios factores. El primero, geográfico. Los municipios con los hogares de mayores rentas se encuentran a pocos kilómetros de la capital. Se trata en su mayoría de localidades donde buena parte de su población trabaja en la ciudad, a la que se desplaza a diario y donde el coste de la vida es elevado. Por contra, los pueblos que se sitúan al final de la tabla distan bastantes kilómetros de la capital y muchos de ellos componen el mapa de la España vacía, al ver mermada cada año su población, por lo general, de edad más avanzada que la de la corona metropolitana.

Se trata, en suma, de municipios situados en su mayoría en los extremos de la provincia, donde el coste de la vida también es más bajo que los de los más próximos a la capital. Y en los que buena parte de su población la conforman pensionistas. Un importante número de los habitantes en edad laboral están contratados en sectores estacionales relacionados con la agricultura y la ganadería. El resto del año lo hacen en programas de empleos públicos que les proporcionan unos ingresos mínimos durante los meses en los que no hay trabajo en el campo. Y, por supuesto, no debe dejarse atrás otro aspecto importante: la economía sumergida, es decir, los ingresos que no se declaran pero que evitan que muchas familias rocen el umbral de la pobreza.

Por otro lado, el informe de la INE también ofrece datos sobre los municipios con mayor y menor renta anual por habitante. En el listado a nivel nacional vuelve a aparecer El Palmar de Troya como el municipio español con menos ingresos por vecino, sólo con 7.299 euros al año. En dicha tabla también aparecen Pruna (7.935 euros), Badolatosa (8.207), Isla Mayor (8.223) y El Cuervo (8.400). Como se ha comentado en el apartado anterior, también deben ponderarse tales cifras con la edad media de la población, las pensiones, la temporalidad de los empleos y el dinero que se recibe por muchos trabajos que no se declaran.