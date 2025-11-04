Rodríguez Hans subraya el papel del flamenco como seña de identidad y motor turístico

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, destacó “el valor del flamenco como seña de identidad cultural y como motor turístico de la provincia de Sevilla”, durante el Encuentro Provincial de Entidades Flamencas, celebrado el pasado domingo, 2 de noviembre, en Lebrija. En la cita participaron, asimismo, el alcalde de Lebrija, José Barroso, y la presidenta de la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas, Concha Prieto.

El encuentro, que reunió a representantes de peñas flamencas de toda la provincia, ha supuesto el colofón al programa ‘Sevilla Flamenca 2025’, organizado por la Federación Provincial de Entidades Flamencas de Sevilla, Prodetur, y las peñas locales, con la colaboración del Ayuntamiento de Lebrija y la Peña Flamenca Pepe Montaraz, entidad anfitriona del evento.

Durante la jornada, los participantes disfrutaron de un programa que ha combinado flamenco, patrimonio y convivencia, con la actuación destacada de Juan Tomás de la Molía en el Teatro Municipal Juan Bernabé, dentro del circuito ‘Sevilla Flamenca’.

Rodríguez Hans subrayó que “las peñas flamencas son las grandes guardianas de este legado, espacios imprescindibles para la conservación, difusión y enseñanza de nuestro arte más universal”.

Rodríguez Hans junto a Concha Prieto y José Barroso.

El vicepresidente de Prodetur quiso también poner en valor el papel del flamenco como elemento dinamizador de la economía local, al destacar que “además de arte y emoción, el flamenco genera actividad, empleo y oportunidades, contribuyendo al desarrollo de un turismo cultural y sostenible en nuestros municipios”.

El programa ‘Sevilla Flamenca 2025’ se ha desarrollado desde el 4 de octubre hasta este 2 de noviembre en nueve municipios de la provincia —entre ellos Bormujos, Estepa, Alcalá de Guadaíra, Tomares o La Rinconada— con actuaciones de artistas de primer nivel como La Moneta, Pastora Galván, Anabel Valencia o Rafael Campallo.

Con esta iniciativa, la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, y la Federación Provincial de Entidades Flamencas reafirman su compromiso con la promoción del flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad,” impulsando su difusión y su vinculación con la oferta turística de los pueblos sevillanos”, según indicó el vicepresidente de la sociedad provincial.