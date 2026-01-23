Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetur: "Este Fitur ha sido muy difícil pero el balance de la participación de la provincia de Sevilla es muy positivo"

Las trágicas circunstancias del accidente de trenes de Adamuz, con 45 fallecidos, han hecho que la representación de la provincia de Sevilla en Fitur haya sido muy diferente. A pesar de todo, Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetur ha calificado la participacón de la provincia como "positiva". La Feria Internacional de Turismo "se presentaba muy complicada, muy difícil, en unas circunstancias muy diferentes a lo que estamos acostumbrados y un momento trágico". Aún así, el Rodríguez Hans señaló que el balance de la delegación de técnicos y empresarios de la provincia de Sevilla en Fitur ha sido positivo, tanto con respecto a las reuniones mantenidas "como por el planteamiento de las estrategias turísticas para 2026".

Rodríguez Hans aseguró que la Diputación "va a seguir reforzando el crecimiento del turismo en nuestra provincia y además, Fitur nos da muchas pistas de por dónde tenemos que tirar, de cuál debe ser nuestro plan de acción, qué vamos a hacer siempre, siempre el planteamiento que hagamos lo vamos a hacer siempre de la mano de de las empresas y del sector, con las encuestas que tradicionalmente hacemos, de dónde creen conveniente que debemos de incidir tanto en el mercado nacional como en el extranjero".

Desde Prodetur anunciaron que se harán las presentaciones de destino dentro del plan de acción específicamente en el mercado madrileño. "Nos hemos quedado un poquito cojos aquí porque no tuvimos nuestra gala y ya estamos trabajando para ver cómo podemos suplir eso y poder presentar nuestra campaña Sevilla, no la mires. Vívela, de la mejor manera posible", afirmó.

Centenario de la Generación del 27

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha anunciado en Fitur que la Diputación de Sevilla trabaja en la actualidad para organizar e impulsar una amplia programación cultural con motivo de la celebración del Centenario de la Generación del 27. “Una efemérides que va a marcar la agenda cultural de la provincia, dado que este movimiento, uno de los más influyentes de la historia literaria y artística española, está vinculado desde su propio nacimiento con la provincia de Sevilla”, ha dicho Fernández en alusión al acto fundacional del Grupo, que tenía lugar a lo largo de la velada que organizara el Ateneo de Sevilla en diciembre de 1927, como homenaje al poeta Luis de Góngora.

“Se trata de un programa cultural conformado por un conjunto de actividades de muy diversa naturaleza: publicaciones editoriales, exposiciones de carácter histórico y otras de arte contemporáneo, conferencias, conciertos, recitales poéticos, danza, artes escénicas, flamenco, así como ciclos de proyecciones cinematográficas”, afirmó.

Casimiro Fernández ha puesto el acento en que, “también el programa de actividades para esta conmemoración siga el propósito de una Institución que promueve la descentralización de la cultura” y que “sean los pueblos de Sevilla los protagonistas de esta conmemoración, ya que esta programación tiene una marcada vocación de irradiar cultura desde el territorio. Queremos que sea un Centenario participativo y de clara implicación social”.

En esta línea, la Casa de la Provincia de la Diputación, ubicada en el “corazón de la capital hispalense”, se conforma como “punto de referencia para algunas de las actividades que se programen, pero la aspiración es que la agenda en torno a este Centenario tome cuerpo en los pueblos de la provincia”.

El diputado de Cultura ha señalado tres grandes ejes para la programación cultural de la Diputación con vistas a esta conmemoración: la colaboración con los proyectos que los municipios están diseñando relacionados con figuras clave del 27, “desarrollando un programa de ayudas y acompañamiento técnico para respaldar cinco o seis proyectos municipales que destaquen por su rigor y potencial de impacto cultural”; la reivindicación de figuras menos visibilizadas y, especialmente, de las creadoras del grupo Las Sinsombrero y de Luis Cernuda, y una programación propia de la Institución”.

16 millones de euros para el "motor cultural"

En este foro de Fitur 2026, Casimiro Fernández ha presentado también los principales hitos de la Agenda Cultural para la provincia de Sevilla en este año, en el que la Diputación ha destinado 16M€ a inversión cultural. “Son cuentas que hacen muy patente que la Diputación es el sostén cultural de la provincia de Sevilla, donde estamos llegando a los 107 municipios, ofreciéndoles el acceso a una cultura de calidad y dotándolos de financiación en este ámbito”.

“Porque 6 millones van directamente transferidos a los ayuntamientos de la provincia para que cada uno, desde su autonomía local, pueda configurar una programación cultural propia, que responda a los gustos y las demandas de sus vecinos y vecinas. Los otros 10 millones financian programas de producción propia, que diseñamos y ejecutamos desde los criterios de diversidad e implantación en el territorio”.

“Solo se pueden desarrollar políticas culturales con presupuestos adecuados”, ha dicho y ha reivindicado una mayor implicación al respecto de la Junta de Andalucía, “para que, en lugar de 6M€, los pueblos de Sevilla cuenten con un mayor presupuesto para poder programar cultura en sus territorios”.

El diputado de Cultura ha destacado el Programa ‘107 Cultural’ y el CIPAEM, “los circuitos culturales de referencia, no solo en nuestra provincia sino en Andalucía, al llegar a todos los municipios y ser el vehículo por el que el Área de Cultura y Ciudadanía desarrolla de manera directa más de 1.000 actividades a lo largo del año de teatro, flamenco, danza, circo, exposiciones, cine y conferencias”. Además, el diputado ha mencionado los convenios de colaboración firmados entre la Institución provincial y la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas, el Festival Flamenco de Veteranos ‘Historia viva’ y la colaboración con la Bienal Internacional de Flamenco de Sevilla.

Un gran mapa de los murales de la provincia

La Diputación de Sevilla pone a disposición del público, a través de su página web (www.dipusevilla.es), una cartografía con la localización en la provincia y la ubicación de los emplazamientos de los ocho murales artísticos realizados en otros tantos municipios dentro del proyecto de arte mural ‘PLAZES’ en las dos ediciones que lleva convocadas, las de los años 2024 y 2025, y que al final de 2026 se ampliará con otros cuatro más.

Una iniciativa que se complementará en febrero con la habilitación de la web de ‘PLAZES’, en la que las personas usuarias podrán encontrar información detallada de cada uno de los murales, los artistas que los han pintado y los municipios que los albergan, así como conocer los pormenores de esta experiencia creativa documentada fotográfica y videográficamente.

Para Fernández, ‘PLAZES’ es un programa pionero en el ámbito provincial. “No existía hasta ahora un proyecto de arte mural con esta dimensión territorial, con este nivel de colaboración entre la Diputación, los ayuntamientos y artistas. Esta disciplina no se queda en los museos, que se abre a la calle, que pertenece a la ciudadanía. Un arte que regenera espacios públicos, dinamiza la vida local y que se convierte, además, en un atractivo turístico y cultural que impulsa la economía de nuestros municipios”.

En la suma de las dos ediciones, ocho artistas de la pintura y el arte mural, comisariados por Seleka Muñoz y Laura Calvarro, gestores culturales y directores de la galería de arte Delimbo, han realizado intervenciones en muros de ocho municipios distintos, en un diálogo de creación y encuentro con la ciudadanía.

‘PLAZES’ deja hasta el momento un legado extraordinario: los murales de Alberto Montes en Los Corrales, Pedro Almeida en Camas, Osier Luther en Mairena del Aljarafe y Virginia Bersabé en El Viso del Alcor, en la edición de 2024.

Hasta finales de noviembre pasado, han estado en realización los murales correspondientes a la edición 2025: el de Zésar Bahamonte en Fuentes de Andalucía, el de Ana Barriga en Cantillana, el de Manuel León en Villanueva del Ariscal y el de Ana Langeheldt en Villanueva de San Juan.Ocho obras que hoy ya son parte del paisaje urbano, del patrimonio cultural de la provincia y de la memoria viva de los municipios que las acogen.

Además, hay que citar a otros dos artistas integrantes del proyecto, el fotógrafo Miguel Jiménez y el videógrafo Pedro Canela, que han registrado el proceso de creación de las obras, interpretándolo y captando los gestos, encuentros con la ciudadanía, la atmósfera de los pueblos y el pulso creativo de cada mural.