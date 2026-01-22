El turismo extrahotelero ha aumentado en la provincia de Sevilla y ha llegado a casi 600.000 pernoctaciones en 2025

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha augurado que 2026 será "un gran año para el turismo de la provincia" y ha reivindicado la solidez de Sevilla como destino con identidad propia y capacidad de atracción durante todo el año. La provincia “sigue demostrando músculo turístico”, con un volumen muy significativo de visitantes, un aumento de las estancias y un comportamiento especialmente destacado del turismo extrahotelero, que continúa consolidándose como una de las principales palancas del destino. En este sentido, y a falta de los datos del mes de diciembre, en el periodo acumulado de enero a noviembre de 2025, el turismo extrahotelero en la provincia de Sevilla (sin la capital) ha registrado 153.638 viajeros y 571.173 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 3 % en viajeros y de cerca del 50 % en pernoctaciones respecto al mismo periodo del año anterior.

Este jueves, 22 de enero, municipios y empresas han presentado su oferta en el stand de la provincia de Sevilla en Fitur con propuestas vinculadas a la hostelería, el arte o el patrimonio. Paralelamente, Prodetur ha desarrollado una nueva jornada de encuentros profesionales con distintos agentes del sector turístico.

Las propuestas de los municipios

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha puesto en valor uno de sus principales monumentos: el Molino de la Mina, construido entre el siglo XIV y el XV, y se trata de un molino ‘de cubo’, en el que la caída de agua desde una atarjea produce la fuerza que movía sus dos piedras, que funcionó durante todo el siglo XIX, formando parte de paisajes y ensoñaciones reflejados por los pintores de la época.

Además, ha retomado los trabajos de investigación y documentación de su enorme patrimonio subterráneo, ya que es ampliamente conocido el hecho de que, desde la antigüedad clásica, el abastecimiento de aguas a Sevilla provenía de los manantiales alcalareños conducido hasta la capital por galerías subterráneas en el tramo urbano, acequias hasta la entrada a la capital hispalense.

Pese a existir mucha documentación sobre estas galerías, el Ayuntamiento reitera su compromiso en la actualización de su estado, y se trabaja intensamente en su puesta en valor.

Por su parte, el Ayuntamiento de Osuna ha condensado en un vídeo promocional una buena parte de su patrimonio histórico, cultural y natural, para mostrar al mundo en Fitur los principales rincones que son dignos de visitar en el pueblo.

Se trata de un trabajo que posiciona a Osuna como un referente en la conservación activa de sus encantos en distintos ámbitos, mostrando cómo la ciudad integra su legado en una visión contemporánea y orientada al futuro.

El vídeo combina narrativa emocional, imágenes de alta calidad y un enfoque estratégico que conecta pasado, presente y proyección futura, y es todo un ejemplo de cómo la localidad ha sabido adaptarse al futuro cuidando su pasado.

Ideas de las empresas para atraer visitantes

En las presentaciones realizadas por las empresas ha estado Delicias de Conventos, que ha presentado una labor encaminada a que los visitantes disfruten del patrimonio que forman los conventos, emblemáticos edificios con mucho que ofrecer.

Su labor permite que las religiosas que viven en los conventos los abran a visitas, asesoran a los grupos y actúan como guías turísticos, entre otras dedicaciones, además de fomentar la venta de sus dulces típicos en determinados momentos del año.En la provincia de Sevilla promueven, sobre todo, visitas a conventos de localidades de la Campiña y Sierra Sur, como Estepa, Osuna, Marchena o Morón de la Frontera.

Por otro lado, Red House Art ha llevado a Fitur su trabajo destinado a transformar un hotel en un espacio único que cautive a los huéspedes desde el primer momento, ya que son conscientes de que la decoración en hoteles es la clave para crear ambientes con personalidad y estilo.Su trabajo va mucho más allá de llenar paredes con cuadros, ya que se trata de elegir piezas que reflejen la identidad del lugar, generen emociones y creen experiencias memorables para quienes lo visitan, por lo que su equipo asesora en la selección de cuadros decorativos para hoteles que encajen perfectamente con el estilo y la esencia del establecimiento.

En Fitur han mostrado ejemplos prácticos, como la asesoría de arte para el Hotel Kimpton Los Monteros de Marbella, uno de sus últimos trabajos, mientras que Taller Andaluz de Cocina se ha mostrado como una empresa que no solo quiere que los visitantes a la provincia de Sevilla disfruten de la mejor gastronomía, sino que también se atrevan a prepararla con unas clases dirigidas específicamente a conocer sus principales trucos.

Su trabajo lo despliega en los puestos 75 a 79 del Mercado de Triana, mientras que también tiene sedes en la calle Castilla 99-101 y en la Plaza de Chapina.

Realizan clases de cocina dirigidas a los turistas, sobre todo en inglés, aunque también, entre otras actividades, organiza visitas guiadas al propio Mercado de Triana o rutas por los mejores bares de tapas del barrio sevillano.

Transportes y alojamientos

Autocares Casal fue fundada en 1927, por lo que es una empresa muy cerca ya de ser centenaria, con base en Sevilla capital, y con unas cifras muy llamativas, ya que cuenta con una moderna flota de 30 buses, con una edad media de tan solo cinco años de antigüedad.

Cada año pone a disposición de sus clientes tres o cuatro nuevas unidades, y para 2026 tiene previsto estrenar un bus Setra de lujo de 55 plazas, así como otros dos de 59 plazas con terminación executive.

Casal realiza todo tipo de servicios turísticos, tales como traslados desde el aeropuerto, hoteles, palacio de congresos, restaurantes o haciendas, así como excursiones o circuitos por Andalucía y el resto de España y Portugal.

Por último, del 25 de septiembre al 25 de octubre, la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia celebra uno de sus clásicos, sus Jornadas Gastronómicas, que este año alcanza su 25 edición, y tienen un título que dice mucho de lo que los comensales se van a encontrar al participar: Sabor a flamenco.

Las jornadas coinciden en su apertura con el Día Mundial del Turismo, y también con parte de la Bienal de Flamenco, por lo que sus promotores han recordado que la importancia de esta cita, que ningún año se queda fuera del calendario de actividades de los hoteles sevillanos.

Los hoteles prepararán platos que contendrán algunos símbolos de la cocina “más flamenca”, como el jamón ibérico, aceitunas verdes, pan moreno y vino tinto andaluz, gazpacho, pescaíto frito, dorado en aceite, tortilla española o salmorejo cordobés, entre otros muchos.