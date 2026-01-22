La Diputación de Sevilla y el aeropuerto de Miami siguen trabajando para conseguir un vuelo directo

La Diputación Provincial de Sevilla y el Aeropuerto Internacional de Miami han mantenido un encuentro este jueves en Fitur, en el marco del calendario de trabajo que mantienen de cara a conseguir que la capital andaluza y la ciudad estadounidense estén conectadas en un futuro próximo por un vuelo directo. El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, se ha reunido en el stand de la provincia de Sevilla con el director de desarrollo del Aeropuerto Internacional de Miami, Emir Pineda, dentro de la línea de trabajo para lograr una conectividad que se plantea como clave entre los dos territorios.

La Diputación organizó en 2025 una misión comercial en Miami, y tras ella se constata la importancia “de seguir trabajando en la conexión directa", ha señalado Rodríguez Hans, que se muestra muy confiado en lograr objetivos positivos en este asunto. En la reunión, Emir Pineda ha indicado que se trabaja con todas las opciones posibles para que las compañías aéreas, sobre todo las americanas, encuentren el modo de establecer esta ruta directa, definiendo, entre otras cosas, cuál sería, por ejemplo, el avión idóneo por parte de las aerolíneas que pudieran estar interesadas.

El vicepresidente de Prodetur ha recordado que a Sevilla y Miami "nos unen muchas cosas", y es muy importante "mantener esta colaboración y este trabajo para viajar directamente entre las dos ciudades cuanto antes".

Estados Unidos es el primer mercado extranjero en pernoctaciones en la provincia de Sevilla, con una cuota del 12,76 % del total, seguido por Francia, con el 12,35 %. El tercer puesto lo ocupa Italia con una cuota del 10,54 % de las pernoctaciones de los no residentes en España.