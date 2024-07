Santiponce: Un malestar como un estadio de grande

Una cuestión de sensibilidad. En el Ayuntamiento de Santiponce no ocultan su malestar por cómo la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla han afrontado las obras de remodelación del estadio de la Cartuja y de su entorno. Y se siente así, ninguneado, cuando el complejo deportivo se encuentra en un 51% en terrenos de esta localidad. Es cierto que el porcentaje del municipio en la sociedad que gestiona La Cartuja es muy bajo, pero lamentan que no se les haya convocado a las reuniones o a las presentaciones realizadas a la prensa en las últimas semanas. Lo último ha sido la petición realizada para bonificar el impuesto que hay que pagar por los trabajos al Ayuntamiento. La respuesta del Pleno ha sido negativa.

“No podemos renunciar a este ingreso. No somos como el Ayuntamiento de Sevilla que tiene muchos recursos. Más de la mitad del estadio está en terrenos nuestros, pero Santiponce no recibe nada de los eventos que se hacen. No tienen repercusión en el pueblo, como sí sucede en Sevilla”, advierte el alcalde, Juan José Ortega, de Con Andalucía Izquierda Unida.

El primer edil de la localidad señala que para solicitar esa bonificación del impuesto han alegado el interés cultural, algo que niega en esta intervención: “Por ejemplo, la Junta va a invertir más de cinco millones en San Isidoro del Campo y eso sí se puede bonificar porque tiene un impacto directo en el pueblo. La Cartuja no lo tiene”.

Para que las obras arranquen el Consistorio ha dado una licencia provisional. El alcalde no oculta su malestar por el trato recibido por la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla: “Se puede decir que nos ningunean. Por lo menos podían haber tenido el detalle de llamarnos para que saliéramos en la foto. Y el alcalde de Sevilla sale diciendo que van a hacer un aparcamiento para 12.000 vehículos que estará en nuestros terrenos y nadie nos ha dicho o preguntado nada. Hay cierto desprecio”.

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, visitó hace unos días junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Las obras de remodelación del estadio de La Cartuja, que tienen un plazo de ejecución de ocho meses. Se actuará en varias fases tanto en el interior del estadio, para rebajar el terreno y aumentar el aforo, como en el exterior, para mejorar los accesos y la movilidad en toda la zona. El objetivo es contar con coliseo de cinco estrellas de cara al Mundial de fútbol del año 2030.