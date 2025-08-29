Sete IA, la asistente virtual del Ayuntamiento de Lora del Río

El alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, junto a la concejala-delegada de Administración 3.0, Vanessa Serrano Aguilar, han presentado un servicio de atención ciudadana a través de WhatsApp, basado en inteligencia artificial, que funcionará bajo el nombre de SETE IA, una operadora virtual que estará disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

El regidor loreño, Antonio Enamorado, explicó que “con este nuevo sistema ponemos a disposición de los vecinos una herramienta pionera en España que permitirá atender a los ciudadanos de la manera más rápida y eficaz posible, a través de un número de WhatsApp: 854 785 063. Queremos implementar la inteligencia artificial en el Ayuntamiento de Lora del Río para mejorar los servicios que se ofrecen al ciudadano. Se trata de una plataforma muy sencilla de usar: solo hay que registrar el número en la agenda del teléfono móvil y contactar por WhatsApp, enviando mensajes de texto, audio o imágenes. La respuesta será inmediata gracias al chatbot de IA”.

El alcalde subrayó que este sistema “está pensado para dar respuesta a incidencias ciudadanas, como parte de nuestro compromiso de utilizar la tecnología para mejorar la calidad de vida de los loreños. Queremos agilizar la comunicación entre el vecino y el Ayuntamiento, de forma que cualquier incidencia en el viario público pueda ser atendida con mayor rapidez. Este servicio supone dar un paso más en la modernización de la administración local, apoyándonos en la innovación tecnológica para ofrecer cercanía, transparencia y eficacia”.

Por su parte, la concejala-delegada de Administración 3.0, Vanessa Serrano Aguilar, destacó que “se trata de un sistema pionero en España dentro de la atención ciudadana a través de WhatsApp. Gracias a ‘SETE IA’, los vecinos podrán comunicar incidencias de manera directa, como fugas de agua, baldosas sueltas, zonas que requieran limpieza, una farola que no funciona, o cualquier otra incidencia vecinal que quieran transmitir al Ayuntamiento. Solo tienen que guardar el número 854 785 063 en su agenda y hablarle por WhatsApp con texto o imágenes, recibiendo respuesta inmediata del chatbot de IA”.

La concejala Vanessa Serrano subrayó que este proyecto se sustenta en “tres pilares fundamentales: rapidez, transparencia y cercanía, que son los valores que guiarán este nuevo sistema de comunicación directa con los vecinos”.

Con la puesta en marcha de ‘SETE IA’, el Ayuntamiento de Lora del Río se convierte en una de las primeras administraciones locales en España en ofrecer este tipo de servicio a través de WhatsApp, apostando por la modernización y la innovación tecnológica como herramientas para mejorar la atención ciudadana.