El temporal arrasa una urbanización en Carmona: ''Los bomberos tuvieron que ayudarnos a salir de casa''

El temporal que azotó en la tarde del miércoles a Sevilla y su provincia provocó importantes daños materiales en la urbanización Torrepalma, perteneciente al municipio sevillano de Carmona.

Vecinos de la zona relatan que las fuertes rachas de viento y agua atravesaron varias parcelas, derribando fachadas y doblando postes eléctricos, lo que dejó el cableado caído por el suelo durante varias horas. Así mismo, varios techos de algunas de las viviendas fueron derribados. Por suerte, el suministro de luz y agua fue restablecido entre la tarde y la noche, aunque los residentes continúan evaluando los desperfectos.

Varios postes de luz, caídos tras el temporal / D.S

En una de las calles más afectadas, la calle Juan Ramón Jiménez, practicamente todas las viviendas sufrieron daños de consideración. Bomberos y Guardia Civil acudieron al lugar para asistir a varios vecinos, muchos de los cuales tuvieron que ser evacuados de sus viviendas, garantizando así la seguridad de los habitantes de la zona.

Parte de la urbanización completamente destruída / D.S

Así mismo, uno de los vecinos sufrió daños de gravedad al derrumbarse sobre él uno de los muros de las viviendas destrozadas. Tuvo que ser trasladado a urgencias.

Los afectados esperan ahora la visita de los peritos de los seguros y la respuesta del Ayuntamiento de Carmona, con cuyo equipo, tal y como relatan los vecinos a Diario de Sevilla, el presidente de la comunidad mantiene contacto para coordinar las labores de reparación y asistencia.

Carmona, tercer municipio más afectado por el temporal

Las intensas lluvias registradas durante la jornada del miércoles dejaron importantes acumulaciones de agua en la provincia de Sevilla, según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En total, el acumulado en la capital llegó a los 115 litros por metro cuadrado en 24 horas, un dato histórico. Desde hace tres décadas la ciudad no presenciaba precipitaciones tan importantes.

La urbanación afectada / D.S

Entre las localidades con mayores registros se encuentra Carmona, donde se alcanzaron 96 litros por metro cuadrado, situándose entre las zonas más castigadas por el temporal. Concretamente, es el tercer municipio de Sevilla más afectado por las lluvias.

Por delante se ubicaron Fuentes de Andalucía, con 108 litros por metro cuadrado, y la estación de Sevilla Aeropuerto, con 99,5 litros, mientras que Sevilla-Tablada contabilizó 92 litros y Écija, 90,9 litros por metro cuadrado.