Rosa Díez y Fernando Savater abren en Tomares la XII edición del Foro "España a Debate"

Con un Auditorio abarrotado y una cola que kilométrica que daba la vuelta a la Plaza de la Constitución, Rosa Díez, cofundadora de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), junto al maestro de la filosofía y Premio Nacional de Ensayo, Fernando Savater, abrieron ayer noche, 15 de febrero, la XII Edición de “España a Debate” “Ciudad de Tomares” 2024, con el mayor lleno de la historia de este foro que se ha consolidado como un referente en España de reflexión y del análisis político.

Presentados por el escritor e historiador Fernando Iwasaki, que moderó el coloquio, Rosa Díez, y Fernando Savater, que agradecieron al alcalde de Tomares, José María Soriano, la celebración de este foro de debate, analizaron minuciosamente la situación política de la España actual.

La escritora y analista política Rosa Díez, declaró que “si hiciéramos una fotografía de la situación actual, no me gusta esta España, no me gusta esta situación a la que hemos llegado, no me gusta que los españoles estemos de nuevo divididos y que nos hayan introducido en lo peor de nuestra historia, donde nos veíamos una y otra mitad como enemigos. Resulta que ahora que ya estoy jubilada, vuelvo a vivir en una España en la que están empeñados en que volvamos a odiarnos”.

En este sentido, el filósofo y maestro de las letras, Fernando Savater, manifestó que “la situación actual de España es la que peor ha habido desde que comenzamos la Transición Democrática. Yo, que me he dedicado más de 40 años de mi vida a dar clases y a educar, siento un cierto fracaso vital por vivir en un país que no solo está polarizado, sino que está hipnotizado por gente que dice que cualquier cosa es mejor que gobierne la derecha. Ellos se aprovechan de estar en el

Gobierno. Me gustaría ser optimista y decir que lo que veo es un porvenir radiante pero la realidad es una cosa negra con posibilidad de empeoramiento”.

Según Díez, “Las palabras no definen los hechos. Se utilizan las palabras para mentir, ocultar la realidad o para pervertir su sentido. El concepto histórico de izquierda no tiene nada que ver con lo que en España hoy se llama de izquierda. Yo soy demócrata, hay cosas que se hacen desde el liberalismo que me gustan, me interesan y las defiendo, y cosas que se hacen desde la socialdemocracia que me gustan, me interesan y las defiendo. Pero no me parece que unos sean mejores que los otros. Vivimos en una enorme perversión del lenguaje. La izquierda es toda la escoria que gobierna con Sánchez. Se llama izquierda o progresismo a lo que es regresión pura y dura. El lenguaje acaba pervirtiendo las instituciones y la propia democracia. Si ser de izquierdas es gobernar con toda la escoria, pues todavía soy más de derecha”.

En este sentido, afirmó Savater, que “parece que hay una especie de hipnosis colectiva. Hacen falta políticos que tengan “decencia común”, que sepan lo que están haciendo, que estén preparados y tengan un claro sentido de servicio público. Sánchez y su gobierno no tienen atisbo de decencia común, y parece que el votante medio tampoco tiene olfato para identificar la decencia común y se conforma con la indecencia instituida”.

Díez añadió que “El pensamiento libre es el enemigo de todos éstos que han instaurado el pensamiento único de que todo lo que viene de la izquierda es bueno y todo lo que se puede clasificar de derecha está mal o es negativo. Y hemos llegado a esta degeneración porque ellos tienen un plan que lo han ejecutado en base a toda una estrategia. Pedro Sánchez tiene un plan que es la deslegitimación de la oposición, a la que se llama derecha, mientras que la otra parte no tiene ningún plan. Le molestan todos aquellos que decidan no ser ovejas, es decir, que deseen ser ciudadanos, porque podemos pensar. Le molesta la Democracia, porque la Democracia funciona y le podemos echar”.

“A pesar de que estemos en la peor situación, no hay que resignarse, tenemos que ser condenadamente optimistas, porque si no, nos ganan. Esto está tan mal que hay que hacer algo”, apostilló Rosa.

En relación con los separatismos en el País Vasco y Cataluña, Rosa Díez señaló que “hay tantos nacionalistas porque es rentable. ETA ya no mata, porque ya mataron antes para estar donde están ahora, en las instituciones. Destruir la Democracia era su objetivo. El partido que está en el Gobierno, ahora está en el otro bando y justifica a los criminales que asesinaban”.

En este sentido, añadió “Los jóvenes a lo mejor no saben que en España hubo un Partido Socialista que junto con la Derecha Española defendía la Democracia, la

alternancia, y el pluralismo político porque se la jugó para defenderlo, y que junto con el Partido Popular, fue clave para su entrada en la Unión Europea y en la construcción de la Europa Democrática de la que hoy formamos parte. Hubo muchos socialistas buenos que se arriesgaron en defensa del pluralismo político en tierra hostil. Por eso y entre otras cosas, es por lo que no puedo con ellos, porque no solo han traicionado a España, y por eso no les perdono, sino porque han traicionado lo mejor de la historia del Partido Obrero Socialista Español”.

Savater terminó el debate destacando que “en Democracia existen unos métodos constitucionales para quitarnos a los gobernantes que no nos gustan y que vengan otros mejores. Es problema es cuando se pierde la ocasión. El 23 de julio, hubo una oportunidad de librarnos de lo que estaba ocurriendo y la gente la aprovechó. Hacen falta ciudadanos demócratas y no borregos”.

Por último, señaló que “uno de los asideros es que la Unión Europea se conciencie de que lo que está pasando aquí, no está pasando en ninguna parte de Europa, un Gobierno como el que hay en España, no lo hay en ningún país europeo”.

Este foro de diálogo y reflexión “España a Debate”, que cada año despierta un mayor interés entre el público, gracias al alto nivel de sus ponentes, se ha convertido en todo un clásico en Tomares en el mes de febrero. Desde que nació en 2013, por él han pasado figuras de primer nivel del ámbito político y cultural tan destacadas como José María Aznar, Alfonso Guerra, Esperanza Aguirre, Gloria Lomana, Inocencio Arias, Iñaqui Gabilondo, José Rodríguez de la Borbolla, José Antonio Marina, Alberto de Cuenca, Juan Eslava o Pilar Urbano.

Miguel Ángel Revilla (22 de febrero) y Mariano Rajoy (7 de marzo)

El ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, protagonizará la segunda sesión de España a Debate, el jueves 22 de febrero. El político cántabro, que disertará sobre la actualidad política, tendrá como maestro de ceremonias al presentador de “La mañana de Andalucía”, el periodista Jesús Vigorra.

Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno de España entre 2011 y 2018, analizará el panorama político y social español, el jueves 7 de marzo. Con sus intervenciones, que serán moderadas por el periodista Ángel Expósito, será el encargado de poner el broche a este ya clásico encuentro de debate, uno de los acontecimientos culturales de mayor trascendencia en Tomares. Las conferencias serán a las 20 horas, en el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares (entrada libre hasta completar el aforo) y también se podrán seguir en directo por el canal de YouTube del Ayuntamiento de Tomares y un código QR