El Festival del Lar Gallego Fai un sol, un éxito el pasado fin de semana en Tomares

El sábado, 27 de septiembre, en los Jardines del Conde de Tomares, se ha celebrado, con la participación de miles de personas, la VII Edición del Festival “Fai un Sol”, organizado por el Lar Gallego de Sevilla con la colaboración de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Tomares. Una cita ya imprescindible en el calendario cultural hispalense, que cada año acerca a Andalucía la magia de Galicia a través de la música folk, la danza y la artesanía.

En esta edición, el Fai un Sol ha rendido un homenaje muy especial a La Escola de Gaitas de Ortigueira, la primera escuela de gaitas fundada en Galicia, que celebra nada menos que 50 años de historia y que llega a Sevilla para compartir su arte y trayectoria. Las Escola de Gaitas de Ortigueira es, además, fundadora del conocido Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira.

Además, se conmemora otro hito único: los 100 números de la revista “Anduriña”, publicación institucional del Lar Gallego de Sevilla que, desde 1959, sigue viva en formato papel, convirtiéndose en una de las más veteranas de Sevilla.

El programa del festival está pensado para toda la familia y la entrada es gratuita. A las 10.30 comenzó el Festival con un Pasacalles de 2 horas de duración en el que 30 músicos de la Escola de Gaitas de Ortigueira recorrieron las calles de Tomares hasta llegar a Los Jardines del Conde. Después, desde las 12:00 del mediodía, el público pudo disfrutar de un completo abanico de actividades:

• Balfolk: Talleres de danzas del mundo para aprender y participar.

• DJ Catadiscos

• Mercado artesanal con productos únicos.

Conciertos de grupos de música folk de primer nivel, como Rusted, Böj, La Escola de Gaitas de Ortigueira, Rare Folk, … hicieron vibrar los Jardines del Conde hasta pasada la medianoche acompañada por una interesante propuesta gastronómica a cargo del Pub Keepers.

Un día para celebrar la música, la cultura y la unión de tradiciones, bajo el lema que da nombre al festival: “Fai un Sol”, porque en Sevilla, Galicia siempre brilla con luz propia.