En directo, la borrasca Claudia en Sevilla: El aviso naranja por lluvias estará activo hasta las 21:59
El arroyo Paso de la Villa, a su paso por Burguillos, ha registrado este sábado un importante caudal de agua tras las intensas lluvias caídas en las últimas horas, consecuencia del temporal que afecta a gran parte de la provincia de Sevilla. El curso fluvial, habitualmente de caudal reducido, ha visto multiplicado su volumen, generando un espectáculo llamativo para los vecinos que se han acercado a observar cómo el agua discurría con fuerza. Aunque no se han reportado incidencias de consideración, las autoridades locales recomiendan extremar la precaución y evitar transitar por zonas cercanas al cauce ante posibles crecidas repentinas.