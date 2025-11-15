En directo, la borrasca Claudia en Sevilla: Desperfectos en la SE-20 por las precipitaciones

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que este sábado se activa el aviso naranja por lluvias intensas en la Campiña sevillana. La alerta permanecerá en vigor desde las 14:00 hasta las 21:59. Según las previsiones, podrán acumularse hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, por lo que se recomienda extremar la precaución durante ese intervalo. Además, no se descartan tormentas en la zona.

En el resto de la provincia regirá el aviso amarillo. En la Sierra Norte será por rachas de viento fuertes y posibles tormentas entre las 10:00 y las 19:59. En la Sierra Sur, el aviso se aplicará por lluvias y tormentas desde las 14:00 hasta las 21:59.