Aviso naranja en Sevilla: estas son las horas en las que se prevé más lluvia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en gran parte de la provincia de Sevilla desde las 14:00 hasta las 21:59 de este sábado. Se espera que el paso de la borrasca Claudia deje lluvias intensas, con acumulados previstos de 30 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 40 litros en doce horas.

Según la Aemet, el periodo de mayor acumulación de precipitaciones se registrará entre las 18:00 y las 19:00 en la Campiña sevillana. Además, la probabilidad de tormentas será más elevada entre las 19:00 y las 20:00. Durante el resto de la jornada, la intensidad de las lluvias será moderada.

Predicción por horas. / Aemet

La Sierra Norte se encuentra en aviso amarillo desde las 10:00 hasta las 19:59 por viento, lluvia y tormentas. En esta zona se esperan acumulados de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora, con el pico de precipitaciones previsto entre las 16:00 y las 17:00. Las lluvias podrían mantenerse intensas hasta las 20:00.

La Sierra Sur también tiene activado el aviso amarillo desde las 14:00 hasta las 21:59 por lluvias y tormentas. En esta área, la mayor intensidad de precipitaciones se espera entre las 21:00 y las 22:00.