Aitor Ruibal y el derbi: "Hicimos cosas en la celebración de las que nos arrepentimos"

Aunque en el Betis sólo se quiera hablar del Zenit, su rival este jueves en la Liga Europa, el derbi ante el Sevilla también ocupa su espacio. El propio Aitor Ruibal, protagonista en la televisión del club, se ha referido al duelo del domingo, que llega tras la polémica eliminatoria copera.

"Hicimos cosas en el campo en la celebración de las que nos arrepentimos. Fue después del calentón y reaccionas de ciertas maneras. Sólo queremos jugar a fútbol, lo que pase fuera, se queda fuera. Queremos jugar el derbi y competir al máximo. Esto es fútbol , pasará toda la vida. Hay calentura, es lo normal, pero que sea lo más limpio posible", aseguró el extremo bético, que también destacó la unión del vestuario: "Hay un grupo espectacular, formar un vestuario así es complicado. Llevo 20 años en el fútbol, no había tenido un vestuario tan fuerte como lo estoy viviendo ahora. Eso se nota en el campo. Hace tres años he tenido dos descensos y ahora tengo unas semifinales de Copa, tercero en la Liga, Europa... Son cosas bonitas y de agradecer".

Además, Aitor agradeció el apoyo de los aficionados, que siempre han valorado su entrega. "Estoy muy agradecido a la afición bética, se ha portado genial conmigo desde que estoy en el filial. Lo único que hago es devolver el cariño que me dan, lo llevo dentro. El trabajo no se negocia, se puede jugar mejor o peor, pero el esfuerzo va a estar siempre ahí", comentó el bético, que también defendió su estilo de juego: "La gente se cree que sólo sé correr, pero no es así. Soy un jugador polivalente, me tengo que adaptar y lo intento hacer lo mejor posible. Si así me va bien... La gente sólo ve los partidos, si me viera entrenar, lo hago de lateral izquierdo, pivote, mediapunta... Es cuestión de adaptarse a lo que sea".