Aitor Ruibal regresa a la convocatoria para el Betis - Osasuna

A 22 futbolistas ha convocado Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, para el partido ante Osasuna, con la principal novedad en la lista de Aitor Ruibal, que regresa tras dejar atrás el esguince de tobillo que sufrió ante el Celta.

No está entre los convocados Diego Lainez, que dio positivo por la Covid-19 y permanece aislado en su domicilio, después de que el mexicano haya sido uno de los jugadores principales del equipo verdiblanco durante el mes de enero.

Tampoco entró en la lista Guido Rodríguez. Aunque el centrocampista argentino se encuentra mucho más recuperado de su dolencia muscular, Pellegrini no ha querido correr riesgos. "Podría haber llegado, pero no habría sido bueno. Dos partidos seguidos no puede jugar y queremos que vuelva al 100%", había indicado el propio entrenador bético en su conferencia de prensa, que esta vez ofreció antes del entrenamiento.

Siguen al margen del equipo Marc Bartra y Claudio Bravo, que continúan recuperándose de sus respectivas dolencias y que tardarán todavía en estar disponibles. Sí entró finalmente entre los convocados el hispano-brasileño Sidnei, que se marchó lesionado en el duelo ante la Real Sociedad, pero que ya se ha ejercitado con el equipo.