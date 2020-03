El futbolista del Betis Álex Moreno ha ofrecido una entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco, donde ha tratado los siguientes asuntos:

¿Cómo llevas este tiempo?

"Han pasado dos semanas, pero parece mucho más tiempo. Hay que esperar que pase todo esto dándole solución a que todos nos quedemos en casa. Sigo entrenando en casa para cuando se reanude LaLiga estar lo mejor posible físicamente".

El entrenamiento diario

"Es verdad que no es lo mismo que entrenar en la ciudad deportiva, pero la situación es complicada y hay que superarla. Cada jugador tiene asignado a un miembro del cuerpo técnico que nos manda cada día los ejercicios para no irnos de físico ni de peso, mantener el físico para cuando se reanude LaLiga. Hay que estar preparados".

Rutina y horarios

"Sí, los tengo. Todo el cuerpo técnico, el Betis te da facilidades a la hora de traernos la comida… Eso ayuda también a comer sano, a alimentarte bien... La rutina es entrenar los ejercicios que nos manden de fuerza, resistencia… Con el espacio que podemos tener hay que hacer esos ejercicios se asimilen lo más parecido a los entrenamientos".

¿Cómo lleva la temporada?

"Yo venía con cuchas ganas e ilusión, tenía ganas de empezar a jugar cuando llegué. Me adapté rápido al equipo, al sistema, a sus ideas y al final se coge una buena rutina de partidos, de momentos buenos, y yo me siento a gusto. Es verdad que esto ahora del parón… Venía el derbi, era diferente… Era un momento bueno para seguir compitiendo, pero hay que adaptarse a esta situación".

Trabajar la velocidad

"Hay maneras para trabajar la velocidad y resistencia, son movimientos cortos de seis o siete metros y hay que hacerlos de ida y vueltas. Al final, tenemos profesionales que nos mandan cada día los ejercicios para hacer y ellos te los adaptan un poco a cómo hacerlo en casa".

Qué le falta por mejorar

"Este año de cara a gol no ha sido bueno. Sería un dato a seguir mejorando. Las ocasiones que pueda tener de cara a gol que las culmine".

Ocasiones falladas

"Es verdad que hay momentos en los que un poco de frustración crea. Parece que vuelven los fantasmas de que tengo la oportunidad y no marco gol. Cuando llegue un gol esperemos que a raíz de ahí podamos tener más ocasiones y acaben en gol. Sólo marqué en copa y quiero marcar en Liga".

El VAR: manos en el área

"La norma de antes era que si te tocaba involuntariamente no pasaba nada, ahora te toqua el balón en la mano y te puede pitar un penalti en contra por mucho que tenga la mano mal colocada. Hay que tener mucho cuidado y poner la mano atrás o no sacar los brazos. He tenido problemas de eso en alguna jugada. Hay que aprender de los errores y que no vuelvan a pasar".

Tres centrales o cuatro atrás

"Los dos sistemas me favorecen. De carrilero tengo más proyección hacia arriba porque el central me protege, pero me puedo adaptar y me adapto a los dos sistemas, me pueden valer".

Terminar LaLiga

"Hay mucho en juego: ascensos, descensos… Al final, que acabara LaLiga son ingresos. Sería un problema no acabarla. Creo que se va a jugar aunque acabe más tarde. Yo lo que quiero es acabar LaLiga, mucha gente se está jugando cosas y creo que habría que acabarse".

Afición

"Nosotros somos los primeros que queremos jugar, que esto se reanude y ellos también estarán desenado ver al equipo en el Villamarín. Vamos a esperar, ahora sería hablar por hablar".

Su mejor momento en el Betis

"Creo que quedan y queda el mejor momento. Esperemos jugar el derbi y ganar. Es el más cercano y me quedaría con ese, ganando el partido. De momento no me quedo con ninguno y espero que vengan mejores. Puedo marcar el debut, de momento, pero quiero más, aspiro a más… Ganar el derbi y a partir de ahí que vengan más".