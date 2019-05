Guardado: "No se me pasa por la cabeza irme del Betis"

Junto a Marcos Álvarez apareció en sala de prensa Andrés Guardado, que trató los siguientes temas tras la victoria de su equipo ante el D. C. United:

EL RIVAL

"En la primera parte nos sentimos cómodos con la pelota, tuvimos posesiones largas, nos adelantamos en el marcador y eso hizo que tuviéramos más control del partido en general. No les dimos oportunidades a ellos. Después, en la segunda parte, provocado por un error que tuvimos en la salida nos marcaron y se vinieron arriba, pero es lo que veníamos a buscar. Sabíamos que ellos están en competición y tienen ritmo y no nos regalaron anda. Ellos intentaron apretar más, pero también tuvimos pegada y eso nos hizo que al final tuviéramos el marcador a favor".

MUCHOS MEXICANOS EN EL PARTIDO

"Muy agradecido a la gente de México. Muchos de ellos a lo mejor no pueden regresar a nuestro país y que venga un mexicano conocido les gusta y ellos te dan todo ese cariño. Es bonito venir a Estados Unidos y ver a todos los paisanos".

OBJETIVO DE LA PRÓXIMA TEMPORADA

"La temporada acaba de terminar. Es pronto para ver lo que va a venir la siguiente temporada. Hay que esperar al verano, los fichajes, las llegadas y salidas, el entrenador que llega y después poner un objetivo claro. Esta temporada nos quedamos corto con el objetivo, sentimos que tenemos un gran equipo. Hay que enfocarnos en la Liga y regresar a las competiciones europeas, que es donde el Betis tiene que estar".

FUTURO PERSONAL

"Hay muchos jugadores mexicanos acá. Eso es atractivo para la Liga, y sí que ha habido acercamiento y ofertas para venir años pasados a la MLS. Pero al final, uno con esas ofertas siempre pone en la cosas en la balanza y hasta el momento estoy feliz en Sevilla, una ciudad, un equipo, una afición que me ha recibido bien y hace que me siente como en casa y de momento no se me pasa por la cabeza irme. Obviamente nunca descarto poder venir a la MLS, que es una liga atractiva para los mexicanos y cada vez son más los que están acá. Nunca hay que cerrar las puertas, pero de momento tengo un año mas de contrato en el Betis y pienso cumplirlo".