El futbolista mexicano Andrés Guardado, uno de los actuales capitanes del Betis, está muy cerca de renovar su contrato (finaliza el próximo 30 de junio) con la entidad de Heliópolis, que también ha apostado desde un primer momento por la continuidad del mexicano.

El propio Guardado mostraba en una entrevista esta semana en la ESPN su deseo de seguir y ayer, en una entrevista en Radio Marca Sevilla, fue un paso más allá al indicar que todo va por muy buen camino para firmar una renovación que está muy próxima a cerrarse: “No soy un jugador que esconda las cosas. Siempre he expresado mi deseo de continuar. Me siento útil e importante. Estamos muy cerca de cerrar la continuidad. Lo que me amarra a un equipo es el sentirme protagonista más que un contrato. Es una formalidad, mientras que el club me valore y yo sea capaz de dar un nivel se puede seguir”.

"A Guardado lo queremos mucho, le queda un año de contrato. Se merece tener una seguridad mayor y estamos hablando para tratar esa renovación. No es bueno para un jugador estar en el ultimo año. Estamos hablando para esa renovación. Toca hacerlo ahora", comentó en su última intervención pública José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis, acerca del futuro del centrocampista del cuadro verdiblanco, que tiene como objetivo volver a jugar por el Viejo Continente con su actual equipo: "Es la idea y el objetivo. No por el arranque vamos a decir que el objetivo es otro. Estamos a tiempo de engancharnos arriba, de ganar partidos. Esto es muy largo. Si conseguimos victorias pelearemos por estar en Europa".