El vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, analizó en Radio Marca Sevilla diferentes temas de la actualidad del cuadro verdiblanco, mostrando una visión muy optimista de cara a la presente temporada, en la que tiene claro que "el objetivo es luchar por entrar en Europa".

Una meta que el equipo de Heliópolis no consiguió el curso pasado pese a que las miras, según manifestó el dirigente bético, eran altas: "El año pasado teníamos una ilusión magnífica en enero, con la Copa del Rey, y fue una oportunidad muy buena para quedar en el cuarto puesto, así lo hablamos a nivel interno. Las dos eliminaciones en UEFA y Copa fueron golpes muy difíciles para recuperarnos y había falta de poderío atacante".

También mostró su opinión sobre las salidas de Quique Setién y Lorenzo Serra Ferrer: "El balance con Setién es muy positivo en dos temporadas, me quedo con el estilo de juego que consiguió impregnar en el equipo. Le agradezco a Setién todo lo que ha hecho por el Betis. Sufrimos mucho con la salida de Lorenzo, queríamos que siguiera en el rol de vicepresidente deportivo y que nos acompañara. Con Quique se sufre porque lo valoro, pero entendimos que llegamos a una situación muy compleja, él también lo entendió y había que tomar decisiones. Con Serra no he vuelto a hablar. Decidió no coger el rol que se le ofreció y hay que respetarlo, y desearle lo mejor porque es una leyenda en el Betis".

Entrando ya en la planificación, Catalán indicó que "este verano el mercado se ha hecho muy parecido a los anteriores. Los cambios en la secretaría técnica se acaban de implementar y darán sus frutos en el futuro. Este trabajo no estaba hecho, por lo que este año se ha hecho igual que con William Carvalho o Lo Celso". En este sentido, el empresario resaltó la importancia de los fichajes de Fekir y Borja Iglesias: "Traer a Fekir es una locura. Al principio, cuando se filtró el nombre, hubo gente que lo consideró una utopía, y al final hemos demostrado que somos ambiciosos. Traerlo por menos de 20 millones es para estar orgullosos. Lo de Borja es diferente, hemos pagado la cláusula, la dificultad es que había otros equipos interesados y conseguimos que el jugador nos esperara".

Además, Catalán desveló cuál es el límite salarial del Betis: "La LFP nos ha comunicado los límites de control económico. El Betis vuelve a ser el octavo. No es excusa, pero hay siete equipos con más dinero para gastar (Barcelona, Madrid, Atlético, Sevilla, Valencia, Villarreal y Athletic)". "Nos hemos quedado muy cerca de los 100 millones de gasto", agregó, haciendo mención al intento de fichaje de Emre Can: "Estuvimos muy cerca de tener una incorporación el día del cierre de mercado. Emre Can es uno de esos jugadores top que llegan a un equipo y subes un nivel".

Por último, Catalán confía en que tanto Joaquín como Guardado renueven: "De Joaquín tenemos una valoración tan alta que no nos hemos sentado. Mientras siga jugando al nivel que juega, va a ser lo que él quiera. A Guardado lo apreciamos y le queda un año de contrato. No es bueno estar en una situación así, se merece mayor seguridad y estamos hablando para renovarlo. Toca hacerlo ahora".