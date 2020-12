Ángel Haro: "Si el Betis ganara todos los domingos, aquí no habría división"

En la entrevista con Diario de Sevilla, además de analizar el apartado económico y el referido a figuras como las de Lorenzo Serra Ferrer o José Miguel López Catalán, el presidente del Betis, Ángel Haro, también hizo referencia a la plataforma Es posible otro Betis y esa división que se ha generado entre los béticos.

-¿Entiende que se haya presentado una alternativa a su gestión?

-Lo entiendo, hay que ser muy respetuoso, cuando definimos el Betis de los béticos era esto, que una alternativa a la forma de gobernar el club pudiera surgir. Tiene toda la legitimidad accionarial y mercantil, me he quejado porque las formas son también importantes. Había comunicación de algunos de estos miembros con nosotros para entrar al consejo y creo que ha sido una plataforma precipitada en los tiempos, a diez días de la Junta. Además, por la responsabilidad y la lealtad a la institución sería preferible no hacer declaraciones de tipo económico que pueden dañar la imagen de la entidad.

-Usted ha dicho que no los ve preparados para dirigir el Betis pero hablaba con ellos para que entrasen en el consejo.

-Preparados de organizados, no están organizados. No hablo de la cualificación profesional de cada uno, yo puedo tener mi opinión, pero no es lo mismo meter un consejero o una persona que montar un órgano de administración nuevo. En ese sentido veo que está improvisados, no están organizados y por tanto cualificados para tener un proyecto de futuro.

-Francisco Galera en sus declaraciones ha apostado por un consejo de consenso en el que estuvieran también usted y López Catalán como accionistas de referencia. ¿Ve posible ese modelo?

-Ese modelo es el que estábamos ofreciendo nosotros. Las declaraciones iniciales de Paco Galera hablaban de un consejo integrador, luego ha ido pivotando hacia otro lado, pero un consejo integrador no es tener gente que no comparte proyecto, que ha salido del consejo porque tenía otro teórico… Hay que compartir proyecto, pero no todo el que tiene una sensibilidad muy diferente pueda estar en el consejo. Eso no pasa en ninguna empresa, en ningún órgano de gestión del mundo. Imagina un consejo de gobierno con todas las sensibilidades políticas, sería ingobernable.

-¿A qué se refiere usted cuando habla de lealtad?

-Me refiero a una lealtad institucional, a saber qué tipo de mensaje se puede dar en cualquier momento. Se puede hablar de si gestiona bien o no el club, pero hablar de datos económicos que no se conocen para alarmar no es lealtad. O esperar que el equipo pierda tres partidos para lanzar la plataforma o arrepentirse eso no es lealtad. A ese tipo de cosas me refiero. Los accionistas del Betis que tenemos un cierto porcentaje no tenemos un trozo de una sociedad anónima cualquiera sino que tenemos un trozo del corazón de los béticos, así que tenemos una responsabilidad. Pero como alternativa se pueden presentar cuando tengan un proyecto serio, bien formulado, es lo mínimo que se merecen los béticos. Pero aprovechar una coyuntura determinada para decir qué cosas y aprovechar una figura para captar el voto no le veo lealtad institucional. Pero es una opinión personal, yo puedo discrepar de ellos. Muchas de las cosas que se dicen son fruto de que les he abierto el club, no vamos a compartir proyecto, no estáis en el órgano de administración como accionistas del Betis, estamos en un época que debéis tener todos los datos, pero hay que ser leal. Y no se puede dar informaciones que no son toda verdad.

-¿Hace usted alguna autocrítica como parte responsable de esa división?

-Posiblemente, algunos de ellos son personas que han estado con nosotros en el consejo. Tendremos nuestra cuota de culpa. Hay un conflicto o puntos d vista, parte de nuestra responsabilidad será no haber podido integrar o convencerlos. He hecho todos los esfuerzos, hay accionistas que han sido testigos de las conversaciones. Hablar de que para su integración hace falta un proyecto nuevo y utilizar la palabra nuevo vacía de contenido no está con mi formación. Tienes que decir cuál es tu plan estratégico, cómo vas a estructurar el club… Y luego utilizar en el último momento la figura de Lorenzo, sin haber hablado de ello, puedo catalogar esta alternativa como improvisada. Todos estaremos contribuyendo a esa división del bético, pero yo estoy reaccionando y no he planteado esto. Mi responsabilidad la tengo, si el equipo estuviera ganando todos los domingos aquí no habría división de ningún tipo, eso lo tengo claro.

-¿Ha hablado usted con dos accionistas como Manuel Castaño y Ruiz de Lopera?

-No le he pedido el apoyo, he hablado con Manolo, con el señor Lopera, no. Si sé que en la plataforma cuentan con su apoyo, si no matemáticamente no habría partido. Fue una conversación breve, a los accionistas les pregunto qué van a hacer, por ver mis cuentas. No me fue claro pero la plataforma me dice que cuenta con sus acciones.

–¿Está intranquilo por el resultado de la Junta del lunes?

–Hay que ser humildes, pero pienso que la vamos a sacar adelante. Estoy intranquilo porque me gustaría que el equipo tuviera las sensaciones del día del Valencia o el Elche. Me preocupa que tenemos que captar la ilusión del bético con la Copa, y el partido de Granada. Luego la Junta, creo que la vamos a ganar y mi trabajo va a ser coser heridas, no tanto con los señores de la plataforma, sino con el bético de a pie, que está desencantado. Si queremos hacer grandes gestas, o estamos unidos y apoyamos al Betis o vamos a tener el problema que se cuenten con los dedos los años seguidos de estabilidad.

-¿Cuál sería su reacción como aficionado con la gestión de este consejo?

-Sería un aficionados súper crítico el día después de un partido, es un duelo tremendo. No sabes lo mal que lo paso y los disparates que puedo decir internamente. Pero cuando uno hace un debate sosegado de lo que está haciendo, la honestidad y honradez de este consejo hay motivo para tener confianza para sacar el Betis adelante también en la parte deportiva.