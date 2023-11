Ayoze: "Estamos en el camino correcto y con la mentalidad de hacer algo importante"

Ayoze Pérez Gutiérrez (Santa Cruz de Tenerife, Canarias, 29 de julio de 1993) va camino de cumplir un año en el Betis y da la sensación de llevar toda la vida jugando de verdiblanco. Eso transmite durante la entrevista concedida a Diario de Sevilla para analizar la situación personal y a nivel colectivo que vive en estos momentos de la temporada, la cual afronta con humildad, ambición y mentalidad de superación.

–Han pasado ya varios días del derbi, ¿es usted de los que le da muchas vuelta a los partidos o de los que pasan página rápido?

–Los primeros días sí suelo darle varias vueltas a diferentes acciones, tanto buenas como no tan buenas, pero tampoco me machaco mucho. Pero sí es verdad que a veces le das vueltas a diferentes jugadas.

–¿Vio el derbi después o algún resumen?

–He tenido la posibilidad de ver el resumen de las ocasiones que tuvimos. Después vi algunas imágenes también con el equipo, viendo lo que hicimos bien y lo que no hicimos tan bien.

–Aparte del gol, tuvo también una ocasión que le sacó Dmitrovic, la jugada del tiro al palo... ¿Qué sensaciones recuerda de ese momento en el que engancha la pelota y ve que va para dentro?

–Creamos bastantes oportunidades. Yo tuve esas dos bastante claras, Isco tuvo una o dos, también Juan Miranda... Tuvimos bastantes ocasiones claras. Creo que hicimos lo suficiente, ofensivamente, como para haber ganado el partido. Obviamente, tienes que materializar las ocasiones. Al fin y al cabo es lo más importante en el fútbol. Yo tuve dos acciones. La del palo se me va por poco y la otra que al final me sale muy centrada y está acertado el portero. Luego me cayó esa pelota en el área y traté de rematarla de la mejor forma posible. Acabó dentro y, bueno, fue un momento, una sensación, muy especial. Al fin y al cabo, marcar en un derbi es una sensación increíble. Fue un gol en un momento importante y la pena fue no haber podido conseguir los tres puntos.

–No es la primera vez este año que fuera de casa el equipo se adelanta y no termina de sacar el partido. ¿Lo habéis hablado?

–Al fin y al cabo fuera de casa es complicado. Depende de muchas cosas, depende del otro equipo también. En el hecho de jugar fuera de casa tiene un gran factor el otro equipo, que trata de apretarte si en este caso va por detrás en el marcador. Está jugando en su campo con su gente... Entonces es una situación que tiene su complejidad. Pero bueno, sí es verdad que por ejemplo, en el último partido del derbi, se nos escapan dos puntos que creo que eran merecidos. Hicimos lo suficiente como para habernos llevado los tres puntos. Y sí es verdad que en un acierto de ellos de fuera del área, con tanta insistencia a la hora de centrar o de probar desde fuera, pues al final se encontraron con ese gol.

–Y en casa, sin embargo, el rendimiento del equipo es mejor, es más fiable...

–Sí, hemos mejorado bastante en casa. Bastantes puntos sumados de tres en tres y dando una buena imagen. Creo que es algo que tenemos que mantener. Obviamente, sabemos que la Liga es muy larga, pero en tu campo tienes que intentar aprovechar ese factor de jugar con tu gente e intentar dejar en casa el máximo número de puntos posibles, porque al final de Liga eso se agradece.

–El equipo está en Liga luchando en los puestos europeos. Está donde le corresponde, pero ahora vuelven otra vez la Liga Europa y la Copa. ¿Cómo afrontáis esos otros dos objetivos?

–Un poco en la misma línea que hasta ahora en los dos anteriores parones. Un número de siete partidos en cuatro semanas. Va a ser un poco en esa línea. Ya el equipo está, con ese ritmo, acostumbrado a mucho partido entre semana y fin de semana. Tenemos la posibilidad de rotar y el equipo sigue dando una buena imagen y consiguiendo resultados. Creo que es importantísimo porque son tres competiciones, muchos partidos en tan pocos días y al final es lo que lo que te hace estar luchando por cosas importantes.

–En la Liga Europa tiene el Betis esa barrera de no superar los octavos de final. No sé si lo habéis comentado en el vestuario y supongo que en la Copa, porque no hace mucho, le gustará vivir lo que vivieron sus compañeros no hace mucho...

–Sí, me encantaría, desde luego que sí. Creo que es el objetivo de todos. Aquí tenemos una gran plantilla como para pelear por cosas importantes, entonces vamos paso a paso. Todavía queda muchísimo, pero estamos en el camino correcto y con la mentalidad correcta para de aquí a final de temporada estar peleando por cosas importantes, ya sea en Europa ya sea en la Liga o en la Copa del Rey. Ahora, el objetivo en Europa es clasificarnos como primeros, a ser posible, y a raíz de ahí pues veremos quién nos toca en un futuro. Es eso, ir paso a paso tanto en la Copa como en la Europa League y la Liga.

–Ya ha jugado con Isco y Fekir en el campo, ¿tiene ganas de hacerlo más?

–Tuvimos la oportunidad de jugar un ratito contra el Aris Limassol aquí y yo creo que bueno, al final, nos entendemos muy bien, hablamos el mismo idioma futbolístico. Yo creo que ese entendimiento hace que sucedan cosas importantes en el campo y al final el beneficiado es el equipo, que es lo principal. Esa noche, por ejemplo, en ese ratito se demostró que podemos estar perfectamente en el terreno de juego los tres y que salgan las cosas bien.

–Ya este año ha jugado tanto de delantero centro como en la banda izquierda, ¿dónde se siente más cómodo?

–Al final, donde me ponga el míster. El hecho de tener la posibilidad de jugar en varias posiciones es algo a mi favor. Tener ese conocimiento táctico de poder jugar en la izquierda, poder jugar de 10, en la derecha, de delantero... Al final, todo eso abre mi abanico de posibilidades a la hora de poder estar en el campo, que es lo que egoístamente todos queremos. Lo que necesite el equipo en ese momento.

–Y durante los partidos, después de esa frescura con la que llega siempre arriba, ¿de dónde saca fuerza para defender?

–Bueno, eso es el míster, que exige mucho a los que juega ahí en banda. Es una posición bastante exigida partiendo de esa base. Al final, también el buen ataque empieza por una buena defensa. Forma parte de ese compromiso de todos de ser un equipo sólido, de ser un equipo trabajado. No sólo tener la labor de crear arriba, creo que podemos tener esa honestidad con los compañeros y ayudar en todo en todo lo posible. Creo que eso nos hace un equipo más fuerte más difícil de batir. Luego sabemos que cuando llegamos a al área contraria tenemos la calidad suficiente como para crear peligro.

–Usted se ha asentado en el equipo desde el año pasado. ¿Se siente cómodo en ese rol de ser un baluarte de este Betis?

–Sí, sí. Obviamente por la presión. Desde que llegué sentía esa importancia y el míster también me la dio. Era un papel que a mí me gusta y que quería tener. Eso no lo sentía en mi anterior club y al final ese rol el míster me lo dio desde que llegué. Por eso, desde el primer día estuve encantado aquí. Al fin y al cabo hay que asumir responsabilidades en todos los sentidos y yo no tengo ningún problema en hacerlo.

–¿Le costó mucho decidir en verano o tenía claro seguir en el Betis?

–Como sucedió todo, me refiero de enero hasta finales de temporada, me sentí bastante querido. Desde el día uno, muy bien en el vestuario y con la confianza del míster ya ni hablar. Entonces, yo creo que era una cuestión de tiempo, de llegar a un acuerdo entre nosotros. Se demoró un poco, pero era eso, una cuestión de tiempo. Yo tenía claro que mi prioridad era seguir aquí, que era donde me sentía a gusto. En tan poco tiempo me sentí como en casa.

–¿Se ha marcado alguna cifra de goles en concreto esta temporada? He visto que marcó 12 en una temporada en la Premier...

–Sí, de hecho fue en la temporada antes de fichar por el Leicester. En esa temporada hice 12 goles en la Premier. Hicimos un buen año y ahí surgió el interés del Leicester. Fue un gran año individual, me salieron las cosas muy bien. Y bueno, como objetivo, pues esa ambición que siempre he tenido de querer mejorar, de querer, en este caso hablando de números, de firmar mejores que los que haya conseguido en un pasado. Siempre tengo esa mentalidad de superación.

–Estaba usted en la última prelista para haber podido ir a la selección, pero al final no pudo ser...

–El hecho de estar en la preselección te da esa pizca de fe, en el sentido de que esperas que en algún momento sea la definitiva. Hasta ahora no ha llegado, pero bueno. Ahora mismo me centro en mi club, aportar aquí lo máximo posible. Creo que varios compañeros y yo hemos estado en la prelista, lo que demuestra que estamos rindiendo a un buen nivel, que el equipo está jugando bien, está consiguiendo resultados y al fin y al cabo es el seleccionador el que toma las decisiones.

–¿Con qué sueña Ayoze esta temporada en el Betis?

–Estamos en buen camino, en una en una línea ascendente. Creo que el equipo ha mejorado mucho y bueno, con la oportunidad que te brinda la plantilla de rotar, en una temporada tan larga, estar todos enchufados y de la manera en la que estamos rindiendo va a ser importante. Eso nos puede llevar a una situación de pelear por algo especial. Eso es algo que todos deseamos y que se trabaja en el día a día.

–¿Y qué siente con esa conexión tan especial con la afición?

–Desde el primer día es una conexión especial. En casa, cada vez que saltas al terreno de juego con ese ambiente y la forma de animar que tienen, es un momento especial. Es de destacar también que viajamos por diferentes partes del mundo y siempre hay aficionados del Betis. Eso dice que estamos hablando de una afición muy especial y en mi caso, desde el día primer día que llegué, solamente tengo palabras de agradecimiento.