Ayoze espanta los rumores: "Estoy muy cómodo en el Betis, seguro que nuestros caminos seguirán juntos"

Ayoze Pérez se erigió como figura destacada en el triunfo de la selección española en el amistoso frente Andorra. El delantero canario abrió el marcador con un buen gol a la media vuelta y regaló una asistencia a Mikel Oyarzabal en el segundo tanto de la noche, convirtiéndose en uno de los nombres propios de la noche en el Nuevo Vivero de Badajoz.

Tras el encuentro, el tinerfeño acudió a zona mixta para atender a los medios de comunicación: "Era un sueño para mí representar a mi país. Mucha alegría. Estás en un estado de concentración, quieres hacerlo lo mejor posible... Ha sido un debut soñado, con gol y asistencia. Una noche redonda".

"Me he enterado un par de horas antes, cuando íbamos a salir rumbo al estadio. Son nervios que tienen que existir y que lo hacen especial", explicaba el delantero sobre su titularidad en el debut con el combinado nacional. El delantero bético también resaltó la intensidad empleada durante el choque, mentalizado de cara a la Eurocopa: "Sí, cada pelota, cada esfuerzo, no ahorrarse nada... Es importante de cara al gran objetivo que se viene por delante. Cada uno con sus cualidades, aprovechando las oportunidades a su manera y cada uno suma al grupo".

Ayoze, convencido de su continuidad en el Betis

Pese a su gran rendimiento en los últimos meses, Ayoze está presente en muchas quinielas para ser uno de los tres descartes de Luis de la Fuente en la lista definitiva de cara a la Eurocopa. Según argumenta el propio atacante, en el vestuario aún desconocen quiénes serán los elegidos: "No ha habido ningún comentario del míster. Obviamente estoy disfrutando de esta experiencia a tope y luego es él quien toma la decisión. Estoy con toda la ilusión de ir a la Eurocopa".

En última instancia, el experimentado atacante se refirió a su futuro en el Betis, tranquilizando a la hinchada verdiblanca a través de un mensaje francamente claro. "Los béticos siempre están, siempre nos apoyan y la verdad es que se siente ese calor desde cualquier lado. Yo allí estoy muy a gusto. Me han dado mucho, me siento muy cómodo y ojalá nuestros caminos sigan juntos, seguro que sí", sentenció.