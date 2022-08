Bellerín, el plan B del Barcelona para el lateral

El plan de Bellerín es regresar a Heliópolis. El del Arsenal, el club que todavía le paga 110.000 libras semanales (unos 130.000 euros), que no se vaya gratis y recaudar algo en la salida de un futbolista que cumple contrato con el cuadro inglés al final de la presente temporada. El Betis no está como para pagar por un futbolista que en poco menos de un año quedará libre y el Arsenal no lo quiere regalar. Es por eso que ha surgido la tercera vía y el jugador ha sido ofrecido al Barcelona, según Mundo Deportivo, después de que se frustrara el fichaje de Azpilicueta para el lateral derecho.

La partida empezó hace días y las fichas están sobre la mesa. Bellerín no cuenta para Mikel Arteta, quien lo ha vuelto a dejar fuera de la convocatoria y que en rueda prensa en la previa de su partido de hoy ante el Leicester City indicó que "hay algunos jugadores para los que se necesita encontrar una salida". Los agentes del defensa catalán estuvieron hace poco en Londres sin llegar a un acuerdo sobre la rescisión del jugador, pero las partes están condenadas a entenderse con una fecha límite: el 1 de septiembre, cuando cierra el mercado.

El Arsenal no quiere regalar al jugador, pero se ahorrará una importante ficha. Bellerín quiere jugar y para recalar en el Betis tendrá que rebajar su ficha, pero ahora surge la opción del Barcelona y será una prueba de cuánto quiere de verdad el protagonista volver a vestirse de verdiblanco y cuánto quiere el Betis contar de nuevo con él.

Sin embargo, el ofrecimiento al conjunto azulgrana depende también de la activación de una cuarta palanca, que le permitirá inscribir a los fichajes de esta temporada y tratar la contratación de Marcos Alonso para el costado zurdo. Después debe haber acuerdo entre clubes y que el propio Bellerín quiera ir al Barcelona. Con todas las grandes ligas ya iniciadas aún quedan dos semanas de mercado de fichajes y todo se acelerará en los últimos días. Quien más aguante, club o jugador, verá sus deseos más cerca porque sería ilógico que el futbolista no saliera del Arsenal en este mercado. Un gasto inútil para el equipo inglés, que ha hecho un gran desembolso ya este verano y quiere recaudar algo para sacar algún rédito del futbolista.