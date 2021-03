El Betis tiene los cinco sentidos puestos en el encuentro de esta noche en Heliópolis ante el Alavés, como dejó claro su entrenador, Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa previa al choque.

"No miramos ni a Europa ni al derbi, sólo pensamos en el Alavés", dijo el chileno, que tiró de experiencia en su discurso para no desviar la atención hacia lo verdaderamente importante para su equipo: conseguir una victoria que sería la cuarta consecutiva, y de gran valor, en la lucha por Europa, ya que serían cinco (más el goal average particular ganado) los puntos de distancia con respecto al Villarreal, sin obviar la importancia de la quinta plaza (lleva a Europa League sin estar pendiente de lo que pase con otras competiciones).

Además, de conseguir el triunfo, el cuadro de Heliópolis llegaría al derbi con la moral alta. Un póquer de triunfos que seguiría reafirmando ese sensacional caminar del Betis de Pellegrini en lo que va de 2021, con una inercia ganadora que se viene observando partido tras partido. Para ello, el preparador chileno podría introducir algunas novedades en cuanto al posible once inicial, ya que la ausencia de Víctor Ruiz le abre la puerta de la titularidad a Sidnei, junto a Mandi, en el eje de una defensa que seguirá contando con Emerson y Miranda en los laterales y Joel, en la portería, una semana más. Guido Rodríguez y Guardado continuarán en el doble pivote y de ahí hacia delante es donde aparecen varias incógnitas, ya que el Ingeniero ha recuperado ya a Nabil Fekir y Borja Iglesias.

Canales será fijo y habrá que ver quién ocupa las dos posiciones de las bandas y la punta del ataque, sin obviar que el galo llega al choque ante los vitorianos apercibido de sanción y en el caso de ver cartulina amarilla no jugaría el derbi del domingo en Nervión.

No deberán caer los verdiblancos en un posible exceso de confianza y sí mantener el carácter competitivo actual para doblegar a un Alavés que al contrario que el Betis llega al choque con tres derrotas consecutivas y la necesidad de obtener un resultado positivo con el que empezar a tomar aire fuera de los puestos de descenso. Los números todavía no avalan al equipo de Abelardo, que cayó ante Osasuna la pasada jornada y sólo ha sumado cuatro puntos con el asturiano en el banquillo.

Por ello, un triunfo en el Benito Villamarín, escenario donde certificó la permanencia el curso pasado, devolvería la tranquilidad a un Alavés que presenta mayores fortalezas defensivas, pero al que le cuesta muchísimo generar ocasiones de gol para luchar por los tres puntos. Para esta cita, Abelardo recupera a Javi López y Pere Pons, lesionados en las últimas semanas, que vacían una enfermería en la que solo está Rodrigo Ely, lesionado de larga duración en la rodilla, aunque ya encara la recta final de su recuperación.

Así, todo hace indicar que el Pitu pondrá en liza una defensa formada por Ximo Navarro, Laguardia, Lejeune y Rubén Duarte, con Pacheco en la portería. En el centro del campo, Manu García podría dejar su sitio a Rodrigo Battaglia, que formaría pareja con Pina. Luis Rioja recuperará la titularidad y Édgar estaría en el flanco derecho, mientras que Joselu y Lucas Pérez serían una jornada más los dos jugadores más ofensivos de un Alavés que con 20 goles es de los equipos menos realizadores de Primera División, con un estilo de juego basado en los ataques por las bandas y en una fuerte intensidad a la hora de intentar defender.Así se presenta un encuentro en el que el Betis quiere seguir sonriendo con otro triunfo en su caminar fijo hacia el regreso a jugar competición europea.