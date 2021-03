Si el discurso de Manuel Pellegrini ha venido marcándose por el ya tradicional partido a partido, la derrota del Villarreal ante el Valencia en esta jornada ha despertado la voracidad del Betis y que el mensaje del técnico se centre más que nunca en el presente del Alavés. No quiere distracciones el entrenador chileno, ni con ese derbi a la vuelta de la esquina ni con el objetivo continental, pese a que una victoria ante el conjunto vitoriano supondría colocarse con cinco puntos de ventaja con respecto al séptimo clasificado.

"Hay mucho en juego, hemos logrado acercarnos a lugares que nos permiten luchar por tener una posición más arriba en la tabla, pero este partido no es el último ni el final. Son tres puntos en casa, sabemos que jugamos ante un rival difícil y nos vendría muy bien para separarnos un poco del Villarreal y no dejar distanciarse a los que están por delante como la Real Sociedad", aseguró ayer Pellegrini en su conferencia de prensa, en la que evitó hablar de ese derbi del próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán: "No estamos pensando en el derbi ni estamos pensando en Europa. Estamos centrados en hacer un muy buen partido con el Alavés y tratar de superarlo. Cuando toque el derbi ya pensaremos en el Sevilla. No pensamos en el futuro y sí en el presente".

El Betis es un equipo distinto en este 2021. Desde la solidez defensiva, el conjunto verdiblanco ha mejorado sus registros y Pellegrini confía en que se mantenga esa imagen de solidez. Ocho goles ha encajado el Betis en los últimos nueve partidos, con lo que ha dejado de ser el equipo más goleado de la categoría. "Ya habíamos tenido antes partidos con la valla invicta y sin conceder goles. No era un problema de no saber defendernos sino que era más una cuestión de tener la concentración necesaria. El sistema no se varió para nada, seguimos funcionando de la misma manera y pudimos dejar en esta parte del campeonato la valla invicta. Con esa cantidad de goles concedidos era difícil ser competitivos, por suerte se arregló. En cada uno de los partidos hay que estar con la concentración necesaria, porque dos o tres balones deciden un resultado y debemos saberlo. Incluso si vamos por debajo en el marcador no está todo terminado, ni aunque queden cuatro o cinco minutos. Ha sido una continuidad de lo que veníamos haciendo desde el comienzo con una mayor concentración", argumentó Pellegrini para justificar ese cambio de identidad de su equipo, que puede sumar ante el Alavés la cuarta victoria seguida por vez primera en esta temporada, lo que incluso lo colocaría a seis puntos del Sevilla, su próximo rival en la Liga.

También volvió a salir a la luz la eliminatoria copera ante el Athletic, ese único lunar en este año, aunque Pellegrini le volvió a restar importancia por la magnífica reacción posterior que ha tenido el equipo. "Está claro que lo lamentamos porque nos hicieron un gol cuando faltaban 30 segundos, igual que hizo el Barcelona esta semana cuando parecía que estaba eliminado. No es mucho lo que nos podríamos cuestionar sobre ese partido, fue un buen gol de ellos. Habíamos tomado precauciones metiendo un futbolista más para el juego aéreo, pero el fútbol tiene esas dinámicas, no todo se puede dejar que no pase y las cosas suceden. Tuvimos la capacidad de concentrarnos en la Liga y veremos si podemos ganar al Alavés, no pensamos en el puesto al que podamos llegar. En la medida que vayamos sumando puntos ya veremos lo que somos capaces de sumar y lo que nos permite conseguir esta temporada", expuso el entrenador verdiblanco, que también elogió la capacidad de su rival, un Alavés que llegará con necesidad de puntos tras las victorias de Elche y Valladolid en esta jornada: "Aunque los resultados son parecidos, el Alavés es un equipo con buenos jugadores, aunque tenga pocos puntos. Es un buen equipo de forma independiente del sistema o el técnico que esté al cargo de ellos".