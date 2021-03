Tras incorporarse a los entrenamientos del Betis durante la semana, Fekir y Borja Iglesias querían apuntarse a la cita del lunes ante el Alavés. En la conferencia de prensa de hoy de Manuel Pellegrini, el técnico ha dado luz verde al regreso de ambos, después de que se hayan entrenado al mismo ritmo que sus compañeros.

"Hasta hoy día, tanto Borja Iglesias como Fekir se entrenaron sin problemas. Vamos a esperar a mañana, a hablar con el cuerpo médico para ver cómo están", ha asegurado el técnico chileno, que tomará una decisión mañana tras realizar el último entrenamiento del equipo antes de recibir al Alavés.

Más complicada parece la presencia de Víctor Ruiz. Aunque el central aseguró ayer que estaría en condiciones de jugar, hoy no ha completado la sesión, por lo que Sidnei podría tener una nueva oportunidad en el once. "Llevo algunas semanas arrastrando molestias musculares. Estaba previsto regular un poco el volumen de los entrenamientos y en principio para el lunes no tendría que haber ningún problema", explicó el central.

"No se ha podido entrenar con normalidad hoy. Vamos a esperar a mañana a ver si está capacitado para jugar o no va a estar disponible. Tenemos 24 horas para tomar una determinación con el cuerpo médico", ha indicado Pellegrini sobre el central, aunque no suele ser habitual que el entrenador bético arriesgue con jugadores con molestias.

Además, tanto Fekir como Víctor Ruiz se encuentran apercibidos de sanción, por lo que se vieran una tarjeta amarilla ante el Alavés se perderían el derbi del próximo domingo en el Sánchez-Pizjuán, otra circunstancia que tendrán que ser evaluada por el técnico antes de decidir el once. "¿Apercibidos? El partido más importante es ante el Alavés, no pensamos en ninguna otra situación sino que comenzaremos con los jugadores que creemos adecuados para afrontar este partido", ha dicho el técnico bético.