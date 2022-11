El juego del Betis, ¿involución o cambio de estilo?

El Betis cerrará hoy (20:30) una gira que ha servido para que las carencias salten a la vista. La tensión competitiva de los verdiblancos ha sido bajísima en los dos primeros amistosos que han disputado ante River Plate y Colo-Colo y eso ha provocado que se observen más claro aún algunos aspectos importantes en cuanto al análisis del juego y de la plantilla actual –ésta en función del nivel de aptitud–, de ahí que el descanso vacacional tras el periplo por tierras argentinas y chilenas servirá de necesario reseteo para un equipo heliopolitano que con el regreso de la competición a finales de diciembre tendrá un calendario muy exigente.

En lo que se lleva disputado de temporada, en cuanto a Liga se refiere, apenas se ha visto nada de aquel Betis que arrollaba en cuanto a juego la pasada temporada. Ya se pudo observar, por ejemplo, en el partido en Heliópolis ante el Girona pese a ganar (2-1) y también en otros encuentros, como en las victorias ante Almería (3-1) y Real Sociedad (0-2), donde los de Pellegrini basaron el triunfo en la pegada arriba.

La presión alta y el fútbol vertical con ritmo ha dado paso a buscar más firmeza atrás y tener pegada arriba

Aquella presión alta sobre el rival para robar la pelota en campo contrario ha dado paso a defender con orden, con esa idea del preparador chileno de encajar menos goles que la pasada campaña, e intentar aprovechar las ocasiones arriba para ganar. Sin embargo, y sobre todo fuera de casa, cuando no ha habido pegada no han acompañado los resultados (1-0 en Vigo y 0-0 ante Valladolid y Cádiz), amén de las expulsiones.

Incluso, en bastantes partidos se ha visto a un Betis con demasiado toque de balón al pie, sin atacar los espacios y sin velocidad arriba, al revés que el curso pasado, en parte también por el perfil de los jugadores que han sido más habituales en las bandas (Rodri y Luiz Henrique), a excepción de esa bocanada de aire fresco que ha supuesto la aparición de un buen pelotero como es Juan Cruz, mucho más vertical y con más desborde que sus otros dos compañeros.

Tampoco la planificación de verano, sin el fichaje de un jugador explosivo, con ritmo y desborde (pese a los intentos por Morales y Ali Cho), debe pasar desapercibido en este aparente cambio de estilo de juego –¿involución?– de los verdiblancos. Queda la duda de si con la vuelta de Luiz Felipe –titular indiscutible– y de Juanmi, el Betis vuelve a darle una marcha a sus fútbol y se parece más al del curso pasado, o bien sigue fiándolo todo a defender y aprovechar alguna de sus oportunidades en ataque.

La diferencia entre titulares y suplentes se viene notando más esta campaña que la pasada temporada

También en la gira se ha podido comprobar lo que ya se atisbaba en Liga. Como en cualquier equipo de fútbol siempre hay titulares y suplentes, y si el año pasado el nivel era parejo, este curso, por ahora, no. Y eso se está reflejando en jugadores como Willian José y Miranda, mientras otros como Montoya siguen desaprovechando ocasiones de juego. Paul tampoco demuestra dar un paso adelante, Luiz Henrique no acaba de arrancar y aquel gol en Roma de cabeza cada vez tapa menos esa desazón y desesperación que provoca su fútbol en muchos partidos. Y en la portería, Dani Martín, por muchas ganas que pone, no transmite sensación de seguridad.

Así, este descanso que tendrá el plantel bético durante los próximos días debe servirle para desconectar y resetear para que a la vuelta del parón por el Mundial de Qatar el Betis afronte de la mejor manera todos los retos que tiene por delante en la Liga, Supercopa, Copa del Rey y Europa League.