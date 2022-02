Betis: La pócima de Pellegrini, en plena ebullición

El Betis, después de un largo viaje, regresó ayer de San Petersburgo con una importante victoria ante el Zenit, a domicilio, para tomar ventaja en la ida del play off de clasificación para octavos de final de la Liga Europa, pero con un único pensamiento desde que Benoit Bastien decretó el final del partido en el Gazprom Arena: el choque ante el Mallorca.

Un cambio rápido de chip en un conjunto verdiblanco que es el único español que se mantiene vivo en tres competiciones –algo que los béticos llevaban demandando mucho tiempo– fruto del excelente trabajo que viene realizando Manuel Pellegrini con un grupo de futbolistas comprometidos al máximo y con hambre de gloria deportiva en la presente temporada, de ahí que el techo de este Betis sea una incógnita a tenor de los resultados que está logrando y de la forma, con esa fortaleza y eficacia ofensiva que muestra, en la que lo consigue.

El Betis, como demandaban sus hinchas hace tiempo, compite al máximo jugando tres días a la semana

Los números del Betis son extraordinarios y la prueba son las ocho victorias conseguidas –Valladolid-Betis (0-3), Betis-Sevilla (2-1), Betis-Alavés (4-0), Espanyol-Betis (1-4), R. Sociedad-Betis (0-4), Rayo-Betis (1-2), Levante-Betis (2-4) y Zenit-Betis (2-3)– más un empate (Rayo-Betis, 1-1) y una derrota (Betis-Villarreal, 0-2) en los últimos diez partidos. Los guarismos también reflejan cómo el cuadro de Heliópolis es un visitante muy incómodo para sus rivales, pues en lo que va de 2022, los de Pellegrini, lejos del Benito Villamarín, han logrado seis victorias –Valladolid-Betis (0-3), Espanyol-Betis (1-4), Real Sociedad-Betis (0-4), Rayo-Betis (1-2), Levante-Betis (2-4) y Zenit-Betis (2-3)– y un empate en Vallecas en Liga (1-1) sin conocer todavía la derrota.

Vivo en tres competiciones, los pupilos de Pellegrini buscan gloria deportiva en una campaña vibrante

Estos datos muestran cómo las rotaciones de Manuel Pellegrini están dando resultados, pues el equipo no se resiente en ningún momento ni siquiera ante las ausencias de jugadores importantes. Y es que el Betis ganó en el Camp Nou (0-1) sin Nabil Fekir, en el Reale Arena hizo lo propio en la Copa ante la Real (0-4) sin Guido, en Vallecas, en la Copa, sin Canales (1-2) y en San Petersburgo (2-3) sin Canales ni Fekir. "Tenemos jugadores alternados, ni titulares ni reservas. Si estamos en tres competiciones es por el compromiso del plantel. El estado físico del equipo es óptimo. Además, tres de los equipos que jugamos semifinales de Copa perdieron y nosotros pudimos ganar. Si no ganábamos, no íbamos a echar la culpa a la ausencia de jugadores como Canales o Fekir. Hay una dinámica de juego que los jugadores saben llevar a cabo. Es muy importante la parte psicológica, tener convencimiento para jugar estos partidos", comentó Pellegrini en rueda de prensa tras la victoria ante el Zenit, destacando la fortaleza de un grupo de futbolistas que van de la mano de un Ingeniero que les exige al máximo y que los exprime haciendo que todos ellos se sientan importantes cuando tienen la oportunidad de jugar cada tres días. Un entrenador que es élite máxima y que lo demuestra haciendo del Betis un equipo que está sabiendo mantener el pulso competitivo en las tres competiciones que sigue disputando.

Sin Fekir ni Canales, el equipo bético demostró en San Petersburgo que ante todo rinde como bloque

Y como ejemplo de compromiso cabe resaltar el buen papel de Joaquín ante el Zenit hasta que fue cambiado en la segunda parte. Ese golpeo seco a balón parado, con una gran rosca, en el saque de falta que dio origen al gol de Guido (fue el 0-1), es una muestra más de la calidad del portuense, que tras mucho tiempo sin jugar volvió a tener buenas sensaciones.

Así, el Betis tiene los cinco sentidos puestos ya en el compromiso de mañana de liga frente al Mallorca en busca de un triunfo con el que seguir aferrado a la tercera plaza en busca de jugar la Liga de Campeones el próximo curso. Eso, a la espera de la vuelta del cruce ante el Zenit y de la semifinal de Copa. El Betis de Pellegrini, sin techo a la vista.