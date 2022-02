La unidad B también pega

Tiene claro Manuel Pellegrini cómo debe afrontar las tres competiciones y el chileno mantuvo su idea de refrescar el once del Betis con hasta siete cambios con respecto al que venció al Levante. Si Fekir y Canales no podían jugar, el chileno también dejó fuera a William Carvalho, pero no importó. La unidad B, si es que se le puede llamar ya así, también golpeó con una magnífica puesta en escena que desbordó al Zenit.

E incluso los heliopolitanos tuvieron carácter para sobreponerse a la reacción del equipo ruso, que aprovechó la fragilidad del eje defensivo para igualar el marcador, para marcharse al descanso con ventaja.

El segundo acto ya fue un partido distinto, con un Zenit que introdujo cambios y con un Betis que también rebajó las revoluciones, a la espera de cazar un contragolpe que permitiera sentenciar la eliminatoria. No llegó ese deseado gol, pero también los béticos mejoraron sus prestaciones defensivas y sólo sufrieron con la actividad de Malcom.

Defensa

Ordenó Pellegrini una presión en campo rival que sorprendió al Zenit, que perdió balones en campo propio ante ese paso adelante del equipo bético.

El contrapunto llegó tras el 0-2. A Guido le cuesta defender con a campo abierto y tampoco los centrales controlaron al gigante Dzyuba, todo un quebradero de cabeza. El buen toque de Wendel o Malcom conectó con el delantero y permitió la reacción rusa, aunque el trabajo en la presión dio sus frutos con el robo de Aitor Ruibal para el 2-3.

Tras el intermedio, el Betis dio un paso atrás y ahí se sintieron más cómodos tantos los medios centro, con un Guardado que tiró de experiencia, como los centrales, ya más dominadores de la acción con la colaboración de Álex Moreno. Únicamente Malcom, muy activo, generó peligro, pero sólo se contabilizó un disparo al larguero de Kuzyaev.

Ataque

Tenía claro el Betis su guión, con salidas rápidas tras recuperar en posiciones adelantadas, y no importó que faltasen Canales y Fekir para exhibir la eficacia. Los dos primeros remates a puerta acabaron en gol, tras un gran golpeo de Joaquín, que actuó de mediopunta, en el testarazo de Guido, y un derechazo de Willian José; y el tercer tanto también se originó de la misma forma, con el robo de Aitor y la gran definición de Guardado.

Con los cambios, el Betis buscó otra fórmula con el control de balón de William y la velocidad de Tello, pero el extremo no acabó de culminar las acciones de las que dispuso. Y la posterior entrada de Borja Iglesias tampoco le dio esa profundidad que buscaba Pellegrini.

Virtudes

La puesta en escena, con atrevimiento y eficacia para dar un golpe en la mesa.

Talón de Aquiles

No controlar el juego con 0-2, dejando demasiados espacios.