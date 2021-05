Betis, Cordón echa las redes

El Betis, que ya viene trabajando desde hace semanas en la planificación de la próxima temporada, se encuentra metido de lleno en la confección de la futura plantilla para satisfacer las exigencias de Manuel Pellegrini, que quiere una más competitiva para afrontar con las mayores garantías posibles las tres competiciones que disputarán los verdiblancos (Liga, Copa y Liga Europa).

Por ello, el director deportivo heliopolitano, Antonio Cordón, ha echado las redes en el mercado, con el objetivo de empezar a reforzar dos posiciones claras, como son el centro de la defensa y el lateral, con diferentes opciones sobre la mesa.

Musacchio sigue estando muy bien colocado y surge la opción de Luiz Felipe, central de la Lazio

Así, y peinando el mercado de futbolistas libres para el centro de la defensa, uno de los mejores posicionados en estos momentos sigue siendo Musacchio, cuyo futuro en la Lazio, pese a que el club romano tiene la opción de extender su contrato (acabará el próximo 30 de junio), toca a su fin, de ahí que el jugador no vea con malos regresar a LaLiga con la opción del Betis presente. También ayer, desde Italia vincularon al Betis con Luiz Felipe, otro central de la Lazio, como opción tanteada por Cordón. El brasileño, de 24 años, se ha recuperado de una lesión de tobillo, recientemente, que le ha impedido jugar buena parte de la segunda vuelta de la recién finalizada temporada, aunque la opción de firmarlo no es fácil, pues tiene contrato con los celestes hasta 2022 y su valor en el mercado es de 20 millones de euros (transfermarkt.com).

El Betis tiene encima de la mesa la opción de Bellerín, que no cuenta para Mikel Arteta

Otra opción, como la del barcelonista Mingueza, también sigue presente en Heliópolis de cara a reforzar el eje de una zaga que ya no cuenta con Mandi, que se despidió el pasado martes del cuadro bético, y de la que se aguarda la renovación de Víctor Ruiz y la decisión final sobre el futuro de Bartra y Sidnei, con éste último con bastantes posibilidades de salir tras una campaña en la que no ha tenido mucho protagonismo.

En cuanto al lateral derecho, el Betis tiene encima de la mesa el nombre de Héctor Bellerín, avanzó Marca. El lateral derecho del Arsenal, que también ha sido ofrecido a otros clubes importantes de LaLiga, no entra en los planes de Mikel Arteta, técnico del cuadro londinense, de ahí que el futbolista busque una salida pese a tener contrato hasta 2023. "Como sabéis, es notorio que en la previa del verano se dan muchas noticias. En general, si analizáis al final, el porcentaje de acierto es pequeño. El caso de Bellerín es un excelente jugador. El Arsenal entiendo que tiene sus intereses también, probablemente de colocarlo. No estamos haciendo, lo digo tajantemente, un esfuerzo para traer al jugador. No obstante, está, por qué no, entre las posiciones a cubrir y es un jugador de una talla perfecta para nosotros. Podría ser un candidato, pero no estamos hablando con el Arsenal en este momento de Bellerín", indicó ayer Federico Martínez Feria en manifestaciones recogidas por Onda Cero en la Plataforma Consultiva de Clubes, organizada por las Grandes Ligas Europeas para tratar cuestiones importantes como todo lo que está aconteciendo en torno a la Superliga.

Cordón tampoco se olvida de refuerzos para el centro del campo y para las alas verdiblancas

De esta forma, el Betis, por medio de Cordón, se encuentra metido de lleno en el mercado en busca de refuerzos, en primer lugar, para el eje y el costado diestro de la defensa, sin obviar otros puestos en el centro del campo y las bandas en busca de velocidad y desborde para las alas y consistencia y toque para la medular. El director deportivo verdiblanco echa las redes.