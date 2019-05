El pasado mes de enero, Lorenzo Serra Ferrer ya intentó el fichaje de Cunha, esa joven promesa que no ha tenido continuidad en el Leipzig, pero del que se manejan excelentes informes. El propio vicepresidente deportivo ha acudido a espiarlo en vivo en este final de temporada, aunque su llegada no sería sencilla. El conjunto alemán pagó 15 millones de euros al Sion el pasado verano y, aunque no ha sido titular, sólo lo dejaría salir por una cantidad superior. La idea del Betis sería la de realizar una operación similar a la de Lo Celso , que recaló como cedido con opción de compra elevada, aunque el Leipzig no es un club que facilite las negociaciones.

Ángel Haro: "Los números que tenemos de los delanteros son de los peores de la historia"

El presidente del Betis, Ángel Haro, reconoció en Onda Cero que el club verdiblanco no acertó con su planificación de fichajes en enero. "Uno de los fallos que hemos tenido es el mercado de invierno. Nos hacía falta gol y no hemos podido reforzarnos adecuadamente. Los números que tenemos en cuanto a goles de los delanteros son de los peores de la historia, ha sido una merma que son puntos", comentó el máximo dirigente verdiblanco, que también admitió que el club no manejó adecuadamente la situación con Quique Setién: "Me culpo de no haber podido controlar esta crispación que se creó en torno a su figura. No estuvo bien en algunas intervenciones públicas, pero igual que me equivoco yo. Ha habido una crispación excesiva en torno a él. Las dos partes teníamos ganas de seguir, pero el clima era perjudicial para todos. Hemos hablado mucho en estos días. Lo echa la afición de una manera indirecta, es una situación de crispación y entendíamos que era arriesgado seguir y así se decidió. Hemos fallado como club o como comisión deportiva, por no haber salido a calmar esta crispación, que no ha sido buena para el equipo. Todos tendríamos que haber puesto un poco más de nuestra parte".