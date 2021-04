La noche de Bravo y Oblak

La noche de los porteros. Así podría definirse en una frase el partido que empataron a uno el Betis y el Atlético de Madrid en una cita en la que ambos equipos jugaron sin la figura de un 9 de referencia y en el que gozaron de ocasiones para haberse llevado la victoria de no haberse topado con Claudio Bravo y Oblak, claves para que el 1-1 fuese el resultado final en el marcador del Benito Villamarín.

El portero del conjunto verdiblanco, después de encajar el primer gol, realizó una sensacional parada ante el remate de cabeza de Saúl, justo cuando se cumplía el primer cuarto de hora de partido, cuando los rojiblancos se disponían a celebrar el 0-2. Pero no fue en la segunda parte, y sobre todo en los cinco minutos del tiempo de prolongación, cuando emergió definitivamente la figura del cancerbero chileno. Primero, en el minuto 48, cuando metió una mano providencial para cortar un gran pase de Saúl a Carrasco cuando éste se disponía a rematar y después, en el 91, al sacar una sensacional mano derecha para evitar que el disparo de Correa acabara en el fondo de la red, evitando poco después, otra vez el gol ante el atacante argentino del Atlético, quien encontró en Bravo un muro.

Pero si el Atlético se encontró con la figura de Bravo, el Betis no fue menos con Oblak, que mantuvo a su equipo vivo en el partido con buenas intervenciones, amén de las pésimas contras de los verdiblancos. Si bien el guardameta esloveno no pudo hacer nada en el gol de Tello, en la segunda parte empezó a demostrar por qué es uno de los mejores porteros de la Liga, y quizás del mundo, sacando un remate de Emerson, de cabeza, en un saque de esquina sacado por Fekir. Pero sobre todo, fue en el minuto 76, cuando brilló desviando con una buena estirada el lanzamiento de Lainez con la pierna derecha que iba camino de fondo de la portería.

Oblak mantuvo así al Atlético en el partido vivo ante un Betis que vio cómo en los cinco minutos de alargue fue su rival el que más cerca estuvo de ganar, aunque el empate dejó varias lecturas en clave verdiblanca. Un buen punto si es capaz de ganarle al Valencia y sigue metido en la pelea por la quinta plaza tras competir y plantarle cara al Atlético, en modo positivo.

Pero también cabe otra lectura: no haber podido, sobre todo en la segunda parte, fulminar a un equipo colchonero que apenas llegaba al área con peligro real, sólo en el descuento, y que dejó muchos espacios atrás para haber encajado gol. Al contragolpe los verdiblancos no pudieron hacer peor lectura, además de que jugadores como Fekir, Ruibal o Canales, entre otros jugadores béticos, no tuvieron su día, siendo Emerson junto a Bravo los más entonados.

Ni al propio Manuel Pellegrini dejó satisfecho el resultado por los méritos suficientes hechos por su equipo para haber sentenciado el partido antes del sufrimiento en los cinco minutos de alargue. Máxima exigencia en el entrenador del Betis, cosa que el bético agradece en esta lucha por la quinta plaza y después de un partido que fue La noche de los porteros.