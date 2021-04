Pellegrini: "El equipo muestra un nivel para ilusionarnos en el final de temporada"

Manuel Pellegrini atendió a la prensa desde el Benito Villamarín para analizar el empate del Betis ante el Atlético de Madrid (1-1). El entrenador verdiblanco mostró su satisfacción con la imagen, no tanto con el resultado: "Me quedo muy contento con la actuación del equipo, no me quedo mu contento con el resultado. Si bien nos enfrentamos al puntero, creo que hicimos méritos para haber ganado. Hemos jugado en su campo y hemos creado ocasiones para haber marcado. Al final el Atlético de Madrid ha tenido un par de llegadas. A excepción de los primeros 15 minutos en los que ellos fueron mejor, igualamos el partido y ya en el segundo tiempo fuimos ampliamente superiores en dominio y en ocasiones".

Tras ese resumen del encuentro, abundó en las sensaciones positivas que dejó el Betis ante el líder de la Liga: "Me quedo con las sensaciones de que somos un equipo competitivo, que podemos jugar con cualquiera de igual a igual, independientemente de que sea el puntero de la Liga. El equipo tiene personalidad, a pesar de que comenzamos perdiendo, que quizás un tiempo atrás significaba recibir dos o tres goles más seguidos. En ese aspecto el equipo está sólido".

Pellegrini reconoce que en dos partidos consecutivos el Betis mereció más: "Me interesaba tener dos puntos más. La semana pasada también merecimos más, pero como dije, si no se puede ganar lo mejor es no perder. El haber jugado con un gran equipo como es el Atlético de Madrid refuerza más la actuación como equipo, que es lo que me deja más contento".

Conceptos claros: "Estoy muy contento con la personalidad, salimos a jugar con nuestros conceptos, con nuestras ideas, ante un gran equipo con una gran trayectoria. El equipo no se desarmó tras empezar perdiendo. Hicimos un segundo tiempo que merecíamos más, con jugadas muy claras. Se jugó en el campo del Atlético de Madrid, tuvimos el control y el dominio y no le dejamos ninguna contra peligrosa. El equipo demuestra un nivel y una mejoría importante que nos permite seguir ilusionándonos hasta el final del campeonato".

Joaquín y Fekir en punta: "Era un dibujo diferente que habíamos trabajado. El Atlético tiene tres defensores atrás muy buenos. Pero hemos llegado con Joaquín y Fekir, y Aitor haciendo diagonales. Creo que los tres, tanto como Canales o Cristian Tello y los laterales son netamente ofensivos y la prueba salió bien en ese aspecto".

El regreso de Bartra: "Lo de Marc tiene mucho mérito porque estuvo cuatro meses sin jugar, pero lleva más de un mes entrenando normal y exigiéndose al máximo y me alegro por él porque estuvo muy concentrado y lo hizo muy bien".

Tello, gol en un momento difícil: "Es un jugador desequilibrante, sabe lo que necesitamos de él y sabe cuál es su capacidad. Es una variedad ofensiva que tenemos y me alegro mucho por el gol que metió".

Claudio Bravo: "Tuvo dos atajadas muy importantes en los descuentos. El portero de ellos también la tuvo ante Lainez. Son porteros que tienen una trayectoria y Claudio creo que la va a tener en cada una de su actuaciones".