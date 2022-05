Mensaje de austeridad

El director deportivo del Betis, Antonio Cordón, ha analizado la situación del club verdiblanco de cara al mercado de fichajes de verano y, de momento, a la espera de movimientos, prima la sensación de austeridad atendiendo a sus palabras.

"Al final esto es muy fácil. Si tienes dinero fichas y si no tienes dinero, no fichas. A lo mejor teniendo dinero, no tienes necesidad de fichar porque tienes el equipo fenomenal. La afición y la gente tienen que tener tranquilidad. Que puedan venir o no jugadores depende también de movimientos de salidas y movimientos de entrada. La realidad es que no tenemos caja a día de hoy para afrontar ir al mercado y ésa es la realidad, como le pasaba a la inmensa mayoría de los clubes. Por mucho que se te ponga a tiro nada, ahora mismo nos queda un periodo de tranquilidad. El verano va a ser muy largo y ya veremos qué va ocurriendo", manifestó el extremeño en una entrevista a ElDesmarque.

Visión "Es muy complicado cerrar operaciones de entradas y salidas antes del 30 de junio, y más con esta crisis"

Incluso, Cordón es claro a la hora de hablar sobre si habrá alguna salida de la plantilla antes del 30 de junio: "Es complicado. Si miras realmente las estadísticas, en los últimos 10 años si ves cuántos equipos han cerrado operaciones antes del 30 de junio... son muy pocas. Es muy complicado, y más con esta crisis económica, que puedas cerrar ningún tipo. No es imposible pero sí muy difícil. Además los equipos tienen que hacer balance y no todos los equipos tienen economía. Es el mercado, en general, no solo para el Betis. Todos quieren vender y hasta deshacerse de jugadores, por un tema de no rendimiento y de salarios altos. Todos los equipos".

Sin revolución "Vemos equipos que hacen diez o doce cambios, pero ése no es nuestro estilo, se perdería la magia de ahora"

Y tampoco espera la cabeza visible de la dirección deportiva verdiblanca una revolución en el plantel: "Todos vemos equipos que hacen un montón de cambios... Diez, doce, catorce cambios, pero ése no es nuestro estilo, porque entonces volver a generar esta magia que hemos generado dentro del club no es fácil. Porque al final son diferentes temperamentos, diferentes personalidades y todo eso hay que saber cohesionarlo. Para mí lo importante de este verano es tratar de mantener esta estabilidad que tenemos, seguir mejorándola en todas las parcelas del club y luego lo que vaya a venir procuraremos que sea según como tenemos la situación económica, estrictamente lo que necesitamos en este momento y no somos como un club que podemos pensar que podemos tener un montón de jugadores, en un montón de posiciones repetidas. Tenemos que ajustarnos muchísimo a la situación económica".

Guido Rodríguez "¿Ofertas? Tenemos que manejar todo eso muy desde la sombra y con bastante discreción"

También analizó Cordón varios nombres propios de la actualidad del conjunto de Heliópolis, como es el caso de Bellerín. "Sigue teniendo contrato con su equipo y tiene que volver. Nosotros no tenemos posibilidades para afrontar nada con él. Entonces ya veremos qué ocurre. También el fútbol da muchas vueltas y no sabemos qué pasará de cara al futuro", señaló el dirigente verdiblanco, que mandó un mensaje con cierto optimismo sobre las renovaciones de Marc Bartra y William Carvalho: "Me alegra muchísimo que estos dos jugadores hayan dado este nivel que han dado. No solamente como digo en el campo, sino también fuera del campo. Se han sentido muy identificados con la afición y con el club y realmente, hemos notado muchísimo la aportación de ellos dos. Entonces quedaros tranquilos que el Betis actuará de lo mejor manera posible para nuestra afición y para nuestro equipo".

Bellerín y Ceballos "Héctor tiene contrato con su equipo y debe volver, ya veremos; Ceballos muere por venirse al Betis"

También analizó el futuro de Guido Rodríguez y las posibles movimientos que puedan sucediéndose en torno al centrocampista argentino: "Me apenaría si Guido Rodríguez se marchase. Y al entrenador más, y a los compañeros más, a todo el mundo. Pero no solo Guido, a cualquier jugador que se puede marchar. La importancia de Guido está clara. ¿Ofertas? Tenemos que manejar muy desde la sombra y la discreción. El mercado, como te podrás imaginar con los jugadores que son buenos y después de una trayectoria como ha tenido el club en los dos últimos años, podemos tener muchos jugadores que entiendo que serían apetecibles para muchos equipos".

Bartra y Carvalho "Se identifican mucho con el club y la afición, hay que estar tranquilos, actuaremos de la mejor manera posible"

Por último, Cordón expresó sus sensaciones sobre la posibilidad de una vuelta de Dani Ceballos: "El otro día nos cruzamos en el Santiago Bernabéu y nos saludamos. Esto es como todo, sabemos que él muere por venirse al Betis. Su apego a esta ciudad, a esta afición, a este club es inmenso. Es un jugador Real Madrid, no se puede decir más".