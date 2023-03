Ayoze, un plus para el ataque del Betis

Ayoze ha caído de pie en Heliópolis. Su adaptación ha sido muy rápida y no ha tardado tampoco mucho tiempo en ponerse en forma para demostrar cuáles son su principales virtudes.

Así, Manuel Pellegrini, gran valedor de su fichaje, no ha dudado en darle muchos minutos de fútbol, siendo titular en casi todos los partidos que ha jugado hasta el momento, hasta el punto de que está por delante de un Willian José cuyo rendimiento está muy lejos del de la pasada temporada. Por ello, el tinerfeño ha supuesto un plus para el ataque del Betis.

Ayoze llegó al cuadro heliopolitano en el mercado de invierno después de muchos días de negociaciones y con el Villarreal como gran competidor de los verdiblancos. Sin embargo, el atacante decidió decantarse por jugar en el Betis de Pellegrini, quien desde un primer momento le mostró su deseo de que recalase en La Palmera para estos seis meses de competición, cosa que finalmente ocurrió en forma de préstamo por parte del Leicester. Y tras un par de semanas de entrenamientos, el rendimiento de Ayoze ha ido creciendo hasta el punto de estar en estos momentos perfectamente acoplado a la idea de juego del Ingeniero, que ya lo ha usado en diferentes puestos de la delantera sabiendo que puede desenvolverse en todos.

Polivalencia Pellegrini lo ha usado en varias posiciones del ataque y siempre ha rendido a un buen nivel

De esta forma, Ayoze suma en la Liga cinco titularidades en siete partidos, con un total de 416 minutos (una asistencia), mientras que en la Liga Europa jugó dos partidos (124 minutos) y logró un gol, el conseguido en Old Trafford con un disparo de calidad en el golpeo: fuerte buscando el palo con el empeine abierto para que el balón, con efecto exterior, fuese imparable para De Gea. También provocó una acción clave, en forma de penalti transformado por Canales, en la victoria bética ante el Valladolid (2-1), siendo un buen refuerzo para el ataque en estos momentos en los que los verdiblancos no pueden contar con Fekir y en el que otros jugadores ofensivos, como Willian José, no terminan de aportar cosas arriba. Además, esa polivalencia en la delantera hace que Pellegrini lo haya usado ya en diferentes lugares, tanto en la mediapunta, como cayendo a la banda izquierda o de segundo delantero acompañando a Borja Iglesias, pues sabe moverse bien a la espalda de los centrales y atacar los espacios, además de buscar buenas asociaciones con sus compañeros de la parcela ofensiva. Incluso ha jugado como punta referencia.

Números 5 titularidades en 7 citas de Liga, una asistencia; dos partidos en Europa con gol en Old Trafford

Por todo ello, Ayoze se encuentra muy feliz tanto en Sevilla como en el Betis. Tenía ganas de volver a disfrutar de jugar en el fútbol español y está reencontrando como verdiblanco su mejor versión, aunque todavía quiere dar un paso adelante en su rendimiento. Quiere seguir aportando todo lo que pueda al Betis para poder jugar la Liga de Campeones de la próxima temporada, aparcando su futuro por ahora para estar centrado en lo mucho que su equipo tiene en juego. Ayoze, un plus para el ataque.