El regreso de Bartra a Los Cármenes

El futbolista del Betis Marc Bartra entró ayer en la lista de convocados para el encuentro ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes, un estadio en donde la temporada pasada cuajó una gris actuación y del que se marchó anunciando que tenía que parar un tiempo largo por una molestias en el talón que le impedían estar al cien por cien.

Y hoy, después de caer lesionado antes de aquel amistoso ante el Wolverhampton en La Línea por un problema muscular, vuelve a estar disponible para Manuel Pellegrini y con muchas opciones de tener minutos."Después de un tiempo entrenando y jugando con dolor, el talón ha dicho basta. Me toca animar y ayudar desde fuera como un Bético más. Desde ya, sólo pienso en recuperarme lo antes posible para volver más fuerte que nunca y poder ayudar al equipo estando al 100% . Vamos equipo!", expuso Bartra en las redes sociales tras el partido en Granada la pasada temporada (2-0 para los rojiblancos), teniendo que parar en una temporada en la que estuvo bastante irregular.

Sin embargo, ahora, el central catalán está con la ilusión intacta, con ganas de volver a elevar su nivel y demostrar que sigue siendo aquel jugador que tras firmar por el Betis llegó a volver a la selección española.

Así, lo expresó él esta semana en una entrevista en Radio Marca Sevilla: "Lo importante es cómo estoy ahora. Estoy recuperado, disponible y con ganas de que llegue ya la primera victoria del equipo y poder estar. Lo que me ocupa de verdad es recuperar un gran nivel, quizás el que me llevó a estar en la selección. Es lo que tengo en mi mente, que no sea una temporada más, que sea una gran temporada”.