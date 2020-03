El futbolista del Betis Borja Iglesias se encuentra en su casa debido al coronavirus realizando el plan de trabajo marcado por el conjunto verdiblanco, y como cualquier persona no ha dudado en reconocer los momentos de bajón que sufre en determinados momentos dentro de a rutina diaria.

Así lo ha reconocido en una entrevista con Vamos, de Movistar: "Yo intento ser positivo siempre, pero tengo momentos… Esta mañana se lo he comentado al miembro del cuerpo técnico que me supervisa en los entrenamientos. He estado a punto de parar y decir: '¡Que le den al entrenamiento!'. Pero luego reseteo y tengo ganas de seguir luchando por estar bien, para que empiece todo".

Mientras, en sus ratos libres, Borja Iglesias ha mostrado sus habilidades jugando a FIFA20 participando en un torneo muy seguido en redes sociales, con el que estar entretenido y disfrutar a la espera de ver qué ocurre en la situación actual.