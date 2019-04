Si el Betis es capaz de enlazar varios triunfos consecutivos tendrá que mirar, al no depender de sí mismo en estos momentos, el calendario de sus rivales . Por ejemplo, el Alavés tiene que jugar aún ante Barcelona, Valencia y Levante; el Athletic tiene que recibir en casa al Alavés, enfrentamiento directo, y al Celta, que lucha por no bajar, y visitar también al Valladolid; el Valencia también tiene que enfrentarse a equipos como el Atlético, Alavés y Valladolid, entre otros; y el Getafe , quinto y más pendiente de luchar por la cuarta plaza, recibe al Sevilla y al Madrid, va a Anoeta, juega en casa ante el Girona, va al Camp Nou y acaba la Liga ante el Villarreal.

No obstante, en este campeonato tan igualado, los verdiblancos siguen teniendo opciones matemáticas de disputar la Liga Europa el próximo curso, teniendo en cuenta que en estos momentos, tal como está la tabla clasificatoria , el séptimo (Athletic) jugaría por el Viejo Continente, aunque todo estaría a expensas de ver cómo acaba la temporada el Valencia, con la final de la Copa presente. De ahí, la importancia que estos próximos seis partidos tienen para un Betis que está obligado a vencer al equipo de Mestalla el próximo domingo para no descolgarse más, y viendo también el calendario de sus rivales directos, ya que el Athletic visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y el Alavés recibe a un Valladolid que pelea por salir de los puestos de descenso.

Marcelino confirma que Rodrigo estará apto para jugar ante el Betis

El Valencia juega hoy ante el Villarreal la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa ante el Villarreal con el marcador favorable de la ida (1-3), de ahí que de reojo mire al encuentro del próximo domingo ante el Betis. Por ello, Marcelino García Toral, preparador de los de Mestalla, indicó ayer en rueda de prensa que Rodrigo estará ante el cuadro verdiblanco: "Rodrigo y Piccini no han entrenado con el grupo. Piccini no tiene todavía movilidad suficiente para hacer ejercicio. Veremos si llega al domingo o al siguiente partido. Rodrigo, si todo va normal, podría estar para el domingo ante el Betis", dijo el preparador asturiano, que también se refirió a la situación del cancerbero Jaume Doménech: "Tiene un problema en el estómago con unos dolores fuertes y está pendiente de evolución. Si todo transcurre con normalidad, pronto se reincorporará a los entrenamientos". Tampoco estará en el Benito Villamarín Kondogbia, que ha sido operado de nuevo tras una primera intervención hace diez días de un hematoma intramuscular extenso en su muslo izquierdo. Por otro lado, en el entrenamiento del pasado martes no participó Dani Parejo debido a un fuerte golpe sufrido en la zona del glúteo el pasado domingo ante el Levante, aunque Marcelino confía en que juegue esta noche o bien reservarlo para el choque en Heliópolis.