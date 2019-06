El delantero, junto con el puesto de lateral izquierdo, es prioridad máxima en el Betis de cara al comienzo de la pretemporada el próximo viernes 5 de julio, y el principal objetivo para la parcela ofensiva sigue siendo Borja Iglesias.

Pese a las dificultades que el conjunto de Heliópolis se está encontrando a la hora de negociar con el Espanyol, desde la entidad de la Palmera se muestran confiados de poder llegar a un entendimiento final con Chen Yasheng, dueño chino del cuadro perico, que está abierto a negociar la salida de su baluarte ofensivo.

Los verdiblancos siguen presentando fórmulas de pago al equipo blanquiazul con el fin de llegar a un entendimiento que pueda hacer, definitivamente, que la próxima semana Borja Iglesias esté a disposición de Rubi para el trabajo en Montecastillo. Ni el interés del Valencia preocupa en un Betis que está centrado en poder cerrar la operación para que el delantero gallego pueda comenzar una nueva etapa en su carrera, en la que aspira a conseguir retos importantes.

Borja Iglesias "Ojalá algún día pueda llegar a la selección, pondré todo de mi parte para trabajar"

Así lo expresa Borja Iglesias en una entrevista publicada ayer en El Correo Gallego. "Me encantaría jugar una Eurocopa, simplemente representar a tu país en cualquier concentración, en cualquier evento, amistoso o lo que sea, es algo muy bonito, que está al alcance de muy pocos. Ojalá algún día pueda llegar. Pondré todo de mi parte para trabajar, para volver a estar bien y en forma, y si consideran que puedo aportar estaré encantadísimo. Si no, será un aficionado muy grande como lo he sido todos los años", manifestó el jugador del Espanyol, que apura en estos momentos sus días de vacaciones en su localidad natal, Santiago de Compostela.

El otro nombre importante en el mercado del Betis es Álex Moreno. El lateral sigue de vacaciones esperando todavía noticias sobre el acuerdo que debe producirse entre los verdiblancos y el Rayo Vallecano para que el lateral pueda comenzar una nueva etapa en el conjunto heliopolitano, con el que tiene todo acordado y firmaría un contrato para las próximas cinco campañas.