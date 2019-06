En permanente contacto con Alexis Trujillo, Rubi ha ido perfilando sus primeros pasos en el Betis pensando en el inicio de la pretemporada el próximo 5 de julio, cuando la plantilla bética ya duerma en Montecastillo. La idea del técnico pasa por contar con al menos dos efectivos más para lo que los dirigentes vienen trabajando tanto por Álex Moreno como por Borja Iglesias, con la intención de acelerar esas dos contrataciones consideradas básicas dentro del plan inicial de la planificación.

La idea de Rubi es la de contar con dos jugadores por posición durante el campeonato, aunque para iniciar la pretemporada al técnico también le gustaría disponer de la mayor cantidad de efectivos posibles. Con Júnior que estará de vacaciones, Rubi sólo tendría disponible ahora mismo a un canterano para el lateral izquierdo, de ahí que José Miguel López Catalán haya intensificado las negociaciones con el Rayo por Álex Moreno. Si el acuerdo con el lateral es absoluto desde hace días, el equipo vallecano no baja sus pretensiones de los diez millones de euros, una cantidad considerada demasiado elevada por los verdiblancos, que buscan fórmulas para rebajar ese precio. Los clubes mantenían los contactos ayer a la espera de alcanzar ese punto en común que satisfaga a todas las partes, después de que el propio Álex Moreno dejase claro que pretende seguir jugando en Primera.

Más complicada está siendo la operación por Borja Iglesias, el preferido del Betis para reforzar la delantera. El Espanyol mantiene su postura de solicitar los 28 millones que marca la cláusula de rescisión, mientras que el club verdiblanco hace números para avanzar en la negociación sin tener que esperar a una de las ventas previstas para este verano. Con el delantero gallego no existirían problemas para alcanzar un acuerdo, aunque siempre contando con la luz verde del Espanyol. "¿Elegir destino? La decisión no es solo mía. Mi familia, mis amigos y, sobre todo mis agentes, que saben de esto y en momentos puntales son capaces de serenarte, tienen mucho que ver. A lo mejor tú tienes unas aspiraciones que igual no se ajustan a tu realidad", comentó Borja Iglesias en una entrevista a La Voz de Galicia.

"Yo soy compatible con cualquier jugador, lo que quiero es estar en el once cada semana. El año que ha hecho, la trayectoria de estos años... Es un grandísimo jugador, pero no soy nadie para valorar esos aspectos", dijo Juanmi sobre la posible incorporación de Borja Iglesias, el elegido por Rubi para el ataque.