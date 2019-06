El primer fichaje del Betis, el malagueño Juanmi, ha tenido su puesta en escena como verdiblanco, en la que ha mostrado su ilusión por llegar al Betis. "No tuve dudas para elegir al Betis como primera opción", ha indicado el nuevo fichaje bético, que también ha afirmado que se siente más cómodo como segundo delantero o mediapunta.

Goles

"Es un reto que asumo con naturalidad, el año pasado en la faceta de hacer goles el Betis no estuvo lo más acertado. Los delanteros vivimos de rachas, no fue del todo buena, espero que la dinámica cambie, los que venimos y los que se queden".

Afición

"He tenido la suerte de vivirlo como rival, te ponía la piel de gallina ver cómo la gente empujaba al equipo. El Betis es un sentimiento muy grande. Ahora tengo la suerte de vivirlo ahora como jugador. Espero darle muchas alegrías".

Canales

"Estoy contento de volver a encontrarme con Sergio, fue un año magnífico, tuvimos una gran complicidad dentro y fuera del campo. Sólo me ha contado cosas positivas, aunque no hace falta. Se sabe lo grande que es el club. Ojalá demos muchas victorias".

Posición

"Ésa es la pregunta me la han hecho siempre. Me siento bien de segundo delanteroo como mediapunta con libertad de movimientos. Nos adaptaremos a lo que el míster y el equipo necesite".

Objetivo del Betis

"El objetivo el que viene siendo, pelear por esos puestos de Europa. El Betis siempre va a pelear por eso, ojalá lo consigamos".

Borja Iglesias

"Lo he visto en la prensa, hay gente que se encarga de los fichajes. Yo soy compatible con cualquier jugador, lo que quiero es estar en el once cada semana"

"El año que ha hecho, la trayectoria de estos años. Es un grandísimo jugador, pero no soy nadie para valorar esos aspectos".

Elegir al Betis

"Desde el primer momento soy franco y digo que es la opción que me interesa y me gusta. La confianza que han puesto en mí, no tuve duda de elegir al Betis como primera opción".

Presión

"Sé que vengo a un gran club, con mucha historia, con esa pizca de más presión, pero es sana. La afición llena cada semana al campo, nuestro deber es dejarnos la piel en cada partido".

Rubi

"He hablado con él en estas vacaciones para darle la enhorabuena. No hemos hablado de aspectos específicos, tenemos tiempo para entrenar y conocernos".