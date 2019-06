El Betis tiene claro que su plan de trabajo para el verano, con la mirada puesta en reforzar el ataque y el lateral izquierdo, pero también aguardando ofertas millonarias por los más cotizados de su plantilla que permitan a su vez acudir al mercado para atar a los deseados. El primer puesto de esa lista lo ocupa Borja Iglesias, como ya adelantó este periódico, por quien los dirigentes béticos hacen números con los que puedan convencer de una vez al Espanyol, que continúa exigiendo los 28 millones de euros que marca la cláusula de rescisión.

"Nos gustaría que el delantero estuviera antes del 5 de julio, pero no vamos a tomar una decisión sin estar convencidos. Tenemos que gestionar tanto las ventas como las compras, también las formas de pago. Es un puzle financiero difícil, pero en situaciones peores lo hemos conseguido hacer", manifestó ayer José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis, durante una entrevista en la Cope, en la que analizó la situación con Borja Iglesias y el resto de posibles fichajes.

El club verdiblanco mantiene la calma. Con una base construida en los dos últimos años, las prioridades de los técnicos están señaladas, aunque la configuración final del bloque dependerá de las salidas que se produzcan. "No vamos a deshacer el equipo, vamos a seguir con la base. Habrá dos jugadores por posición, hemos aprendido de los errores del año pasado", agregó López Catalán, al que no le asustan las posibles salidas de Lo Celso, William Carvalho, Júnior, Canales Pau López o Bartra: "Tenemos la suerte de tener 6-7 jugadores con buena valoración en el mercado y bastantes equipos detrás. La intención es que el mapa global del equipo sea mejor que el de este año, aunque se produzca alguna salida. Nos marcamos la línea de que podamos invertir lo que podamos ingresar".

La idea de los dirigentes pasa por aguardar una mejora de las ofertas ya recibidas por algunos de esos jugadores con cartel en el mercado para luego consensuar con los técnicos qué venta sería la más aconsejable para que el equipo no se resienta, atendiendo también a los posibles alternativas que se tienen en cartera. "Para cada posición trabajamos con tres o cuatro opciones. No podemos dar pistas al mercado, sería malo para el Betis. Hay tantas situaciones que aparecen de salidas como de jugadores ofrecidos, son muchos los jugadores que quieren venir", indicó Catalán.

Si el elegido para la delantera es Borja Iglesias, a la espera de cuadrar los números que permitirán su llegada, para la banda izquierda el Betis también tiene atado a Álex Moreno, aunque la negociación con el Rayo se viene dilatando por las altas exigencias del equipo vallecano. El club verdiblanco no tiene prisa, ya que cuenta todavía con Júnior e incluso Rubi se llevará a algún canterano –Calderón y Julio Alonso– de esa posición para la pretemporada. "Tenemos a Júnior, es nuestro lateral izquierdo titular. Está en el Europeo sub 21, tenemos que reforzar la posición, pero no es prioritaria ahora mismo. Cuando la situación se ponga como queremos, la cerraremos. Tenemos varias alternativas, venga quien venga en el lateral izquierdo habremos mejorado", indicó Catalán ayer al respecto del lateral izquierdo.

Una cuestión distinta aparece en el carril diestro, donde Rubi cuenta con Barragán, Emerson y Francis, sobre los que tendrá que tomar una decisión durante el verano. "He defendido mucho a la cantera y a Francis. Tenemos tres laterales derechos, será el entrenador el que los tenga a su disposición y marque la pauta", afirmó el vicepresidente sobre ese punto de la planificación que todavía presenta alguna arista.