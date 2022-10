Canales: "No se nos puede escapar el liderato del grupo"

Sergio Canales fue protagonista en los medios oficiales de la entidad. El cántabro destacó que el reto de la Champions no puede olvidarse, que no piensa en el Mundial de Catar y que la fuerza de este Betis "que no le pierde la cara a ningún partido" está en el colectivo, en "ser un equipo", como demuestra el hecho de levantarse pese a las importantes bajas por lesión.

Imagen

"El partido de Roma habla muy bien del equipo. A lo largo de la temporada te vas encontrando diferentes escenarios grandes. En Europa el fútbol es más rápido, aguantamos bien la presión y el equipo mereció esa victoria. Ahora no se nos puede escapar el primer puesto del grupo".

Filosofía

"Lo más importante es que con la baja de Fekir y el gol en contra seguimos con la idea de juego y fútbol. En el segundo tiempo, cuando ellos apretaron, vi al equipo muy tranquilo y maduro y buscando siempre la victoria, pese a las diferentes fase del encuentro".

Bajas

"Nuestro objetivo es ganar cada partido. Estamos teniendo bajas de jugadores importantes y el grupo está dando un paso al frente. Juanmi y Fekir son jugadores importantes y los echamos de menos en el campo. Pero más allá de eso lo importante es que el equipo se recompone a cada baja, como cuando al inicio estuve tocado yo o después Sabaly y Víctor Ruiz. Lo bueno que hemos conseguido es que somos un equipo y que falte quien falte lo más importante es el grupo. Es la fortaleza más grande que tenemos".

Valladolid

"No es una excusa, pero la realidad es que jugar a las 14:00, jugando fuera de casa el jueves, es bastante complicado. Aun así la mentalidad en Valladolid era la de salir a ganar, porque nos hacemos fuertes en esos momentos complicados. Más costoso fue jugar casi todo el partido con un futbolista menos. Tuve la oportunidad en el segundo tiempo para ganar el partido, pero si no se podía al menos sacar el empate es positivo. Quise tirar al palo largo y fue al medio. Disparé mal. Pero voy a fallar más ocasiones de esa. Lo dejo todo en el campo y más allá de estar más o menos acertado y mi objetivo es no dejarme nada en cada encuentro para ayudar al equipo a ganar".

Expulsiones

"Tenemos que aprender de eso. Son errores nuestros, no individualidades, sino colectivos. Eso nos ha condenado a estar dos partidos sin ganar en LaLiga, pero también hay que tener en cuenta que el rival juega y es complicado ganar siempre. Pero tenemos que mejorar en los errores que cometemos".

Igualdad

"La Liga está muy igualada, cualquier rival te complica y todo está muy medido tácticamente y físicamente. Más allá de los resultados que estamos teniendo, que creo que son buenísimos en este inicio de temporada, creo que hay que estar muy orgullosos de cómo está compitiendo el equipo. Salimos cada partido a ganar, independientemente del acierto, pero nunca perdemos la cara a los encuentros. Como el día ante el Girona Eso es un salto de madurez que demuestra que estás capacitado para estar arriba".

¿Champions?

Es un objetivo que tenemos que tener en la cabeza. No creo que debamos dejarlo, al menos a largo plazo, aunque los objetivos más importantes son los próximos partidos, que nos van a marcar el paso. Hay que ser muy regulares y constantes para seguir sumando en los momentos malos. El objetivo número uno ahora es la Roma, no hay otro, pero siempre teniendo otro a largo plazo, que es una motivación para los futbolistas y la afición.

Liderato de grupo

"Quedar primeros de grupo es el objetivo ahora. Te quistas una ronda previa ante un equipo de Champions y en una época del año que será muy dura. Otra vez el estadio lleno, es increíble aunque ya no nos sorprenda".

Afición

Cuando salimos a calentar en Roma parecía que jugábamos en casa. También en Valladolid. Ese cariño lo notamos y es muy importante que sigamos en ese camino de unión.

Dybala

"Es uno de esos jugadores que te gusta ver. Los controles, los movimientos, los pases... Es un futbolista elegante y a mí siempre me gusta jugar contra los mejores. Es una lesión completa en la pierna de golpeo. Uno nunca se alegra de la lesión de un compañero".

Progresión

"Me estoy sintiendo bien. Hacía mucho tiempo que no jugaba de mediapunta. Estoy contento por los resultados del equipo y siempre me enfoco a lo que necesita el equipo. En pretemporada me encontraba muy bien porque en verano trabajé mucho físicamente para llegar lo mejor posible, pero la rotura que tuve me paró y he ido poco a poco incrementando el rito e iré a más".

Competición

A veces es más necesario un descanso mental que otra cosa. Pasamos de Roma a Valladolid en un momento.

Ambiente

Yo cuando llegué el ambiente era muy bueno. Pero creo que ha ido a más lo que se ha ido generando.

Defensa

"El equipo ha ganado mucha consistencia defensivamente. Nos quedamos con uno menos y no sentimos la presión del rival y eso nos da tranquilidad, porque arriba hay gente con calidad para resolver los encuentros".

Felicidad

"Estoy muy feliz en Sevilla. La siento como mi casa. me encanta la responsabilidad que tengo en el club. El proyecto es muy bonito, con la afición somos uno y estoy muy feliz".

Baloncesto

"Ir a San Pablo es una manera de desconectar un poco del fútbol. me encanta el deporte y disfrutarlo con mis hijos".

Mundial

"Quizá la gente de fuera del fútbol me ven con más opciones de las que realmente hay. No pienso en Catar, para mí lo más importante es el presente, el Betis y ahora el partido del jueves. No tengo tiempo de pensar en el Mundial. Queda un mes muy importante de competición que hay que tomarse como si fuera e último de la temporada. Mantendré esa mentalidad de esfuerzo y sacrificio y luego ya, lo que venga".