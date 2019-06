Además de repasar la actualidad de la plantilla, José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis, también ha querido dar carpetazo al adiós de Lorenzo Serra Ferrer reiterando el mensaje que ya lanzase junto a Ángel Haro en la rueda de prensa en la que anunciaron la nueva estructura del área deportiva.

"No es un tema de malos o buenos, es complicado tomar decisiones en un club como en el Betis, donde todo es tan grande. Esta decisión, este cambio en el área deportiva, la tenemos absolutamente clara. Estamos convencido de que lo hacemos por el bien del Betis, no por nosotros. El papel de Lorenzo tenía que ser otro y no llevando la dirección deportiva. Ha pasado ya y hay que mirar hacia delante", ha expuesto López Catalán en la Cope, donde ha ahondado en esa explicación del adiós: "Ese tema de los folios es un poco frívolo. Son informes internos, dentro de unas entrevistas con profesionales del club, donde se pone por escrito los planes que quieres hacer. Hay que dar por zanjada esa situación, que ha sido compleja. Siempre hay que tener autocrítica, seguro que en algún momento habremos explicado mal las cosas. Más allá de eso, en la base, en lo importante, en el fondo de esta decisión estamos 100% convencidos. El Betis que vemos para dentro de tres, cuatro o cinco años va en esa línea. Una estructura de cantera fuerte y con la mejor secretaría técnica de España".

Además, el vicepresidente quiso lanzar un mensaje de optimismo. "Me daba vértigo cuando hace cinco años entré en el club, me encontré a Alexis, que acababa de llegar. Eso sí era vértigo, no se veía nada claro el futuro del Betis, todos sabríamos dónde estaría el Betis si no se hubiera conseguido el ascenso. Ahora tenemos presión, esta temporada, sin decir que ha sido nefasta, esperábamos más. El equipo podía dar más y no se ha conseguido entrar en UEFA. Mi visión con al temporada que viene soy optimista. Vamos a mejorar el equipo que tenemos, y con esa mejora, con el entrenador que hemos traído, Rubi, que estamos encantados. Vamos a poner todos los ingredientes para que el equipo funcione. Estamos convencidos de que la afición también va a responder como siempre", ha afirmado el vicepresidente.